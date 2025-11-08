Quarto atto della regular season di Serie A2 Credem Banca: domani pomeriggio, con fischio di inizio alle ore 18.00, la Rinascita Volley Lagonegro sarà impegnata in Veneto per affrontare la Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro.



Dopo il ko con la Gruppo Consoli Sferc Brescia, una delle candidate alla promozione in SuperLega, la squadra di coach Waldo Kantor cerca il pronto riscatto lontano da casa per ritrovare il gusto della vittoria, finora assaggiato soltanto il 26 ottobre scorso con la Campi Reali Cantù.



Stessi punti in classifica (3) e stessi risultati (un successo e due sconfitte) della Rinascita per la compagine nerofucsia guidata da Daniele Moretti: superata allesordio da Ravenna (3-2) e da Pineto alla seconda giornata (3-0), una settimana fa ha ottenuto il primo sorriso stagionale (al tie-break) proprio contro Cantù. Una sfida, dunque, che si preannuncia apertissima e equilibrata, con le due squadre evidentemente ancora in fase di costruzione e completa definizione: Siamo soltanto alla quarta giornata di campionato  sottolinea Kantor alla vigilia  sarà una sfida certamente importante, ma come in ogni inizio di stagione tutte le squadre devono ancora trovare la quadra. In questa intensa settimana di allenamenti ci siamo preparati fisicamente e mentalmente ad affrontare al meglio questa trasferta: i ragazzi hanno profuso impegno e anche tanto agonismo, un aspetto che mi è piaciuto tantissimo.



Al netto dellassenza di Aleksandar Andonovic, ancora ai box per linfortunio alla caviglia, il tecnico argentino ha recuperato Stefano Armenante, rientrato a pieno regime nel gruppo e già in campo sette giorni fa contro Brescia, e sta finalmente ritrovando anche Andrea Pegoraro, il cui contributo al centro sarà fondamentale. Regolarmente disposizione tutto il resto del gruppo.



PORTO VIRO, LIDENTIKIT  Per il club veneto, quinta partecipazione consecutiva al campionato di Serie A2 Credem Banca. Dopo la salvezza ottenuta la scorsa stagione, la società ha affidato la panchina a Daniele Moretti, tecnico giovane capace di ottenere risultati importanti alla guida di San Donà di Piave in Serie A3. Analizzando il roster a sua disposizione, al palleggio si muovono Nicola Zonta, reduce da due stagioni in SuperLega a Milano, e Nicola Mazzon, affrontato lo scorso anno in terza serie dalla Rinascita avendo indossato la casacca di Sabaudia. Tra gli opposti troviamo Giulio Pinali, Campione del Mondo con lItalia nel 2022 e trascinatore della promozione in SuperLega di Cuneo lo scorso anno, e Giacomo Brondolo, talento cresciuto nel vivaio di Modena. Al centro, ecco il capitano Matteo Sperandio (settima stagione a Porto Viro) e Mattia Eccher, a cui si aggiungono Alex Erati  due Coppe Italia e una Supercoppa di categoria vinte a Brescia  e il prodotto del settore giovanile Jacopo Milan. Tra gli schiacciatori troviamo Pedro Henrique Ferreira Silva e Gabriele Chiloiro, entrambi alla terza stagione a Porto Viro, insieme al giovanissimo Lorenzo Magliano, medaglia dargento agli ultimi Mondiali U21 con la Nazionale italiana. La coppia di liberi è composta dal vicecapitano Davide Morgese e dal veterano Egon Lamprecht.



Porto Viro è senza dubbio una squadra forte e con giocatori di esperienza  le parole del tecnico biancorosso  siamo pronti come al solito ad affrontare i nostri avversari con il rispetto dovuto, ma anche con la consapevolezza e la certezza mai scalfita delle nostre forze e delle nostre possibilità. La condizione fisica e mentale dei ragazzi è veramente ottima, abbiamo tutte le carte in regola per giocare una grande partita.



NUMERI E CURIOSITA DEL MATCH  Sono 4 i precedenti in Serie A2 tra la Rinascita e Porto Viro: due vittorie per parte, equilibrio totale. I successi biancorossi sono arrivati il 10 ottobre 2021 (3-1 in trasferta) e il 2 gennaio 2022 a Villa dAgri. Lattesa supersfida tra opposti, Diego Cantagalli e Giulio Pinali, si traduce anche nei numeri: al primo mancano 3 attacchi vincenti per toccare quota 2000, al campione mondiale 2022 bastano tre punti per arrivare ai 1000 totali in regular season. Mentre a Lorenzo Sperotto, dopo aver raggiunto con Brescia il traguardo delle 230 presenze in serie A, mancano 5 aces per arrivare ai 100.



Marta Mesiano e Paolo Scotti saranno i due arbitri, al videocheck ecco Gabriele Barbieri e Elisa Vigato sarà il segnapunti.



LA DIRETTA TV  La partita sarà trasmetta in diretta gratuita sulla piattaforma di DAZN Italia.



