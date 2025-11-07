Bassano-Este (Girone C) e Real Monterotondo-Budoni (G) apriranno domani pomeriggio lundicesima giornata di Serie D. Entrambi i match si giocheranno alle ore 15.



Il nuovo turno di campionato proseguirà domenica 9 novembre. COS Sarrabus Ogliastra-Montespaccato (G) anticiperà di mezzora le partite allorario ufficiale delle 14.30. A seguire i seguenti posticipi:

Girone A: ore 15 Biellese-Imperia, Sanremese-Celle Varazze

Girone H: ore 15 Ferrandina-Real Normanna, Fidelis Andria-Afragolese, Martina-Paganese; ore 16 Barletta-Gravina

Girone I: ore 15 Athletic Palermo-Nissa, Messina-Vibonese, Nuova Igea Virtus-Gelbison, Sancataldese-Castrumfavara, Savoia-Milazzo; ore 16 Gela-Sambiase



Due i match a porte chiuse: Unipomezia-Ostiamare (F) e Athletic Palermo-Nissa (I).



Anche questa domenica Vivo Azzurro Tv trasmetterà gratuitamente uno dei match più interessanti di questo turno: le telecamere della piattaforma digitale FIGC saranno tutte per Messina-Vibonese (I), collegamento dallo Stadio Franco Scoglio a partire dalle ore 14.45. La partita sarà visibile anche sul canale YouTube della LND.



SERIE D- 11ª giornata

Girone A: Asti-Derthona (arbitro Lena, Treviso), Biellese-Imperia (Barbatelli, Macerata), Cairese-Sestri Levante (Saffioti, Como), Chisola-Club Milano (Branzoni, Mestre), Gozzano-Varese (Colombi, Livorno), Lavagnese-Ligorna (Virgili, Olbia), Novaromentin-Saluzzo (Macrina, Reggio Calabria), Sanremese-Celle Varazze (Milone, Barcellona Pozzo Di Gotto), Valenzana Mado-Vado (Chindamo, Como)



Girone B: Vogherese-Leon (Galligani, Pistoia), Brusaporto-Virtus Ciseranobergamo (Rossiello, Molfetta), Castellanzese-Pavia (Ragno, Molfetta), Folgore Caratese-Breno (Meta, Vicenza), Nuova Sondrio-Milan Futuro (Selva, Alghero), Oltrepò-Scanzorosciate (Aureliano, Rossano), Real Calepina-Caldiero Terme (Norci, Arezzo), Varesina-Casatese Merate (Boccuzzo, Reggio Calabria), Villa Valle-Chievoverona (Decimo, Napoli)



Girone C: Adriese-Vigasio (Scicolone, San Dona' Di Piave), Bassano Virtus-Este (Tedesco, Battipaglia), Brian Lignano-San Luigi (Scalvi, Lodi), Calvi Noale-Conegliano (Graziano, Rossano), Campodarsego-Mestre (Spera, Barletta), Cjarlins Muzane-Portogruaro (Patti, Palermo), Legnago Salus-Unione La Rocca Altavilla (Matteo, Sala Consilina), Luparense-Treviso (Coppola, Castellammare Di Stabia), Union Clodiense-Obermais (Cerqua, Trieste)



Girone D: Cittadella Vis Modena-Desenzano (Fermo, Torre Annunziata), Crema-Imolese (Burattini, Roma 1), Lentigione-Correggese (Vigo, Lodi), Pro Sesto-San Giuliano City (Merlino, Pontedera), Progresso-Piacenza (Morello, Tivoli), SantAngelo-Palazzolo (Lazzara, Barcellona Pozzo Di Gotto), Trevigliese-Pistoiese (Sacca', Messina), Tropical Coriano-Rovato Vertovese (Panici, Aprilia), Tuttocuoio-Sasso Marconi (Carluccio, L'Aquila)



Girone E: Aquila Montevarchi-Follonica Gavorrano (Amadei, Terni), Fulgens Foligno-Siena (Manzini, Verona), Ghiviborgo-Cannara (Schmid, Rovereto), Orvietana-Tau (Ferruzzi, Albano Laziale), Camaiore-Scandicci (Frazza, Schio), San Donato Tavarnelle-Prato (Prencipe, Tivoli), Seravezza-Vivialtoteveresansepolcro (Riahi, Lovere), Sporting Trestina-Poggibonsi (Catalani, Ciampino), Grosseto-Terranuova Traiana (Gallo, Bologna)



Girone F: Chieti-Castelfidardo (Musumeci, Cassino), Forsempronese-Termoli (Moretti, Cesena), Giulianova-Recanatese (Cafaro, Alba - Bra), Sammaurese-Notaresco (De Angelis, Nocera Inferiore), Maceratese-Atletico Ascoli (Paccagnella, Bologna), Sora-Ancona (Ammannati, Firenze), Teramo-LAquila (Gallorini, Arezzo), Unipomezia-Ostiamare (Sarcina, Barletta), Vigor Senigallia-San Marino (Cifra, Latina)



Girone G: Atletico Lodigiani-Palmese (El Amil, Nichelino), Sarrabus Ogliastra-Montespaccato (Santinelli, Bergamo), Cassino-Olbia (Aurisano, Campobasso), Flaminia Civitacastellana-Anzio (Gambin, Udine), Ischia-Trastevere (Ravara, Valdarno), Latte Dolce Sassari-Cynthialbalonga (Bassetti, Lucca), Monastir-Scafatese (Pina, Como), Real Monterotondo-Budoni (Lupo, Venosa), Valmontone-Nocerina (Spinelli, Cuneo)



Girone H: Barletta-Gravina (Tierno, Sala Consilina), Pompei-Flegrea Puteolana (Benestante, Aprilia), Ferrandina-Real Normanna (Pasqualini, Macerata), Fidelis Andria-Afragolese (Buzzone, Enna), Francavilla-Nardò (Ambrosino, Torre Del Greco), Virtus Francavilla-Acerrana (Volpi, La Spezia), Manfredonia-Fasano (Sciolti, Lecce), Martina-Paganese (Giordani, Aprilia), Sarnese-Heraclea (Papagno, Roma 2)



Girone I: Messina-Vibonese (Mascolo, Castellammare Di Stabia), Athletic Club Palermo-Nissa (Palmieri, Avellino), Acireale-Reggina (Passarotti, Mantova), Gela-Sambiase (Pelaia, Pavia), Enna-Paternò (Previdi, Modena), Nuova Igea Virtus-Gelbison (Pellegrino, Teramo), Sancataldese-Castrumfavara (Copelli, Mantova), Savoia-Milazzo (Tassano, Chiavari), Vigor Lamezia-Ragusa (Abou El Ella, Milano)