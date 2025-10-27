ll Gran Prix Lucania di Judo, organizzato dalla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) presso il Palaercole di Policoro, è stato un successo. I pronostici della vigilia sono stati confermati dunque attraverso una tre giorni che ha visto il Comune jonico, e tutto il Metapontino, protagonista di un movimento sportivo dai grandi numeri e dallenorme partecipazione ed affetto di pubblico.



1300 gli atleti coinvolti, divisi tra le categorie Under 18, Under 21 ed un torneo interregionale giovanile, con un totale di 3000 presenze, con laggiunta di dirigenti, arbitri e famiglie degli sportivi, che hanno soggiornato tra Policoro, Scanzano Jonico e Nova Siri: un grande evento sportivo che, arrivato alla sesta edizione, ha confermato il grande feeling del Metapontino con la FIJLKAM, Federazione che sta valutando di portare al Palaercole sempre più appuntamenti decisivi, anche per le altre categorie.



Judoka provenienti da tutta Italia si sono sfidati sul tatami policorese, davanti agli attenti occhi di Giuseppe Matera - Presidente nazionale del Settore Judo della FIJLKAM e Direttore dello Sviluppo dell'Unione Europea di Judo (EJU), Giovanni Salvia, Presidente CONI Basilicata, Giuseppe Attico, Presidente del Comitato Basilicata della FIJLKAM, Raffaele Lopardo, Presidente regionale settore Judo e Pietro Amendola, responsabile gare ed eventi FIJLKAM.



Tra gli ospiti del fine settimana policorese, non è passata inosservata limportante presenza di Roberta Chyurlia, primo arbitro donna italiano di Judo a partecipare ad unOlimpiade, che al Palaercole ha rivestito il ruolo di Commissario di gara della competizione.



Nella competizione Under 18, a primeggiare nella classifica a squadre è stato il Kumiai di Torino, seguito dai team Akiyama e Nicolaus, club rispettivamente di Settimo Torinese e Bari.



Domenica invece è stato il turno degli Under 21, che hanno confermato i primi due gradini del podio delle società: Kumiai al primo posto, Akiyama in seconda posizione, mentre il Team Iacovazzi è andato sul terzo gradino.



La sesta edizione del Gran Prix di Judo è stata salutata positivamente anche dallAmministrazione Comunale, da sempre vicina alle Federazioni sportive con lobiettivo di rendere sempre di più il palazzetto comunale come il teatro dei sogni di eventi sportivi di ogni genere: Una manifestazione da record che ci rende orgogliosi nellaver fatto sempre le scelte giuste, quelle di favorire le Federazioni e la promozione turistica attraverso lo sport - commentano in una nota il Sindaco di Policoro, Enrico Bianco e lAssessore allo Sport Giuseppe Montano - Ringraziamo la FIJLKAM per la fiducia e stiamo intavolando proprio con loro una possibile collaborazione per lorganizzazione di altri eventi dedicati anche alla Lotta e Karate. Non appena potremo disporre di tutte le altre strutture, vorremmo portare sul territorio tutte le arti marziali per coinvolgere sempre di più ragazze e ragazzi della nostra comunità. Le oltre 3000 presenze sul territorio, che hanno riempito per due giorni le strutture ricettive di Policoro, Scanzano, Nova Siri e paesi limitrofi, significano una ricaduta economica e sociale per tutto il Metapontino - concludono gli amministratori policoresi - Siamo convinti che questa sia la strada giusta, quella della destagionalizzazione attraverso gli eventi sportivi che siano volano per la promozione turistica del nostro bellissimo territorio.