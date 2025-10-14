Inizia oggi lintensa cinque giorni di preparazione che trascinerà la Rinascita Volley Lagonegro alla prima giornata di Serie A2 Credem Banca 2025/2026, in programma domenica 19 ottobre (ore 17.30) al PalaPrata di Prata di Pordenone contro il sestetto guidato da coach Mario Di Pietro.



Si torna a lavorare dopo i due giorni di riposo (domenica e lunedì) che Waldo Kantor ha concesso al gruppo al termine dellultimo allenamento congiunto pre-season, disputato sabato pomeriggio insieme alla Virtus Aversa.



Il ciclo dei quattro test pre stagionali (due con la Romeo Sorrento e altrettanti con gli aversani) si è concluso con ottime sensazioni generali ed ha permesso allo staff tecnico di consolidare i meccanismi di squadra e verificare i progressi sia sul piano fisico che su quello tecnico-tattico. La squadra ha mostrato incoraggianti segnali di crescita partita dopo partita, alternando momenti di intensità e sperimentazione a fasi di consolidamento del gioco. Le indicazioni arrivate dagli allenamenti congiunti confermano una squadra in costruzione, ma sempre più consapevole dei propri mezzi e delle proprie qualità, come ha spiegato lo stesso tecnico argentino al termine della sfida di sabato pomeriggio.



Per la settimana che porta allesordio stagionale, lo staff ha definito un programma ben preciso: due sedute in sala pesi nelle mattine di martedì e venerdì, mentre tutti i pomeriggi saranno dedicati al lavoro tecnico con la palla, a cui si aggiungerà una sessione supplementare giovedì mattina. Nella giornata di sabato, invece, è prevista la partenza per il Friuli: un ultimo passo prima che si accendano definitivamente i riflettori sul campionato.