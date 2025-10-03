|
|
|Bernalda: torna il Trofeo Fattoria Sportiva Mastrangelo per i giovanissimi ciclisti
3/10/2025
|Domenica 5 ottobre Bernalda ospita il Trofeo Fattoria Sportiva Mastrangelo, organizzato dalla Polisportiva Re-Cycling e evento conclusivo del campionato regionale Giovanissimi FCI Basilicata. Protagonisti i bambini dai 7 ai 12 anni, che si sfideranno nella storica masseria Mastrangelo, immersa tra vigneti e uliveti in contrada Gaudello. Il ritrovo è alle 8:30, con inizio batterie alle 10:00 su percorsi sterrati di 350 m (G1-G2), 600 m (G3-G4) e 900 m (G5-G6), mentre i partecipanti promozionali faranno mezzo giro sul tracciato minore. Le premiazioni ricompenseranno i primi tre di ogni categoria, le società migliori e quelle con più partecipanti o più alta presenza femminile; medaglie anche per tutti i baby ciclisti.
CRONACA
SPORT
|
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua