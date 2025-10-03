Domenica 5 ottobre Bernalda ospita il Trofeo Fattoria Sportiva Mastrangelo, organizzato dalla Polisportiva Re-Cycling e evento conclusivo del campionato regionale Giovanissimi FCI Basilicata. Protagonisti i bambini dai 7 ai 12 anni, che si sfideranno nella storica masseria Mastrangelo, immersa tra vigneti e uliveti in contrada Gaudello. Il ritrovo è alle 8:30, con inizio batterie alle 10:00 su percorsi sterrati di 350 m (G1-G2), 600 m (G3-G4) e 900 m (G5-G6), mentre i partecipanti promozionali faranno mezzo giro sul tracciato minore. Le premiazioni ricompenseranno i primi tre di ogni categoria, le società migliori e quelle con più partecipanti o più alta presenza femminile; medaglie anche per tutti i baby ciclisti.