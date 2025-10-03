Prosegue la stagione agonistica di skiroll del comitato FISI Calabro Lucano.

Domenica 5 ottobre sarà la volta del 5° Trofeo Skiroll Pollino, competizione valida per lassegnazione dei titoli di campione regionale di Skiroll Tecnica Classica in Salita.

La gara si svolgerà a Terranova di Pollino (Pz), con partenza da Ponte Sarmento alle 10.30 e arrivo a Serra Caiano, ed è aperta a tutte le categorie - U8 m/f, U10 m/f, U12m/f, U14 m/f, U16 m/f, GSM e GSF -, con un percorso differenziato della lunghezza minima di 0,4 km per gli U8 fino alla massima di 3 km per le categorie maggiori.

In zona arrivo, subito a fine gara, verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria. Agli altri concorrenti verrà consegnato un riconoscimento per la partecipazione.

Una sfida fra gli atleti degli sci club della Calabria e della Basilicata, inserita nel calendario agonistico federale, utile alla preparazione per i campionati nazionali.

Organizzata dallo Sci Club Terranova di Pollino, la competizione si avvale del supporto dellEnte Parco Nazionale del Pollino e del patrocinio dellamministrazione comunale di Terranova di Pollino.

Tutte le gare in calendario sono disciplinate dal Regolamento Tecnico Federale (sezione skiroll) e dellAgenda degli Sport Invernali per quanto concerne le procedure comuni alle discipline federali e alle specifiche condivise con lo sci di fondo.

