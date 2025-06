È Armando Ruggiero, 30 anni, il vincitore della prima edizione della gara podistica “Corri e Cammina per Vietri di Potenza”. Il corridore campano, di Campagna, della società ASD International Security Service di Nola ha tagliato per primo il traguardo di Viale Tracciolino, dopo un percorso di otto chilometri appassionante ma difficile, con il tempo di 27 minuti e 33 secondi.







Un grande successo questa prima edizione della gara podistica, che ha visto la partecipazione di ben 150 atleti provenienti da diverse regioni, grazie all’organizzazione della Pro Loco di Vietri e dall’ASD Atletica Salerno, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Vietri di Potenza, di Fidal Basilicata e di numerosi partner e associazioni. Una gara podistica regionale competitiva che ha richiamato in paese tantissime persone.







Per quanto riguarda la classifica assoluta: primo Armand Ruggiero dell'ASD International Security Service con il tempo di 27:33, secondo Antonio Lopardo dell'ASD Metalfer Podistica Brienza 2000 con il tempo di 27:56 e terzo Michael Luongo della società toscana AS Atletica Vinci con il tempo di 28:16.







Per le donne, prima Amalia Rosucci della Bramea Vultur Runners con il tempo di 36:09, seconda Katia Zaccara della Podistica Amatori Potenza con il tempo di 37:06 e terza Nadia Cozza dell'Atletica Salerno con il tempo di 38:55.







Per le società, ben 21 partecipanti, 1° posto per la Podistica Brienza con 31 atleti e 1756 punti, 2° per la Podistica Polla con 27 atleti e 1448 punti e terzo per l'ASD Carmax Camaldolese con 7 atleti e 611 punti.







Un percorso partito da Viale Tracciolino e poi in direzione di Corso Vittorio Emanuele e Corso Garibaldi, poi la risalita verso via Vittorio Emanuele, via del Carmine, ancora per via Sani Nicola, Castello Arioso, poi per via Santa Domenica, contrada Pastuolo, un tratto della SP94 e il rientro in paese, tramite Corso Garibaldi, la risalita verso il Tracciolino e gli ultimi due chilometri sulla Passeggiata del Tracciolino, fino al traguardo.







Importante il lavoro svolto durante la manifestazione e lungo il percorso da parte dei volontari della Croce Rossa Italiana Comitato Melandro, Protezione Civile Vietri di Potenza, Pro Loco, Vietri & La Movida e di tanti altri che hanno voluto dare il loro contributo, oltre che dei dipendenti comunali.







Speaker d’eccezione della manifestazione Carlo Cantales, consigliere nazionale Fidal. Le premiazioni, per categorie e società, davanti al Municipio.