Tre giorni di festa, tre giorni di sport. Cala il sipario sulla tappa lucana dello SportInTour 2025 e nemmeno il grande caldo ha fermato l’entusiasmo di oltre 1500 partecipanti che hanno ‘invaso’ la provincia di Matera per le finali nazionali dell’US ACLI.

“Si chiude un’altra bella esperienza per l’Us Acli che ha migliorato i numeri dello scorso anno a Nova Siri capitalizzando il lavoro svolto del 2024 - sono le parole del Presidente Nazionale, Damiano Lembo -. Tre giorni in cui, tra atleti, tecnici e dirigenti, la Provincia di Matera ha accolto oltre 1500 persone. La dimostrazione del crescente successo dello SportInTour che diventa anche sempre più sostenibile, promuovendo tutti quei valori che portano al rispetto sociale e ambientale. Non a caso da questa edizione abbiamo azzerato l’uso della plastica consegnando a tutti i partecipanti delle borracce per l’acqua, oltre ad aver trasportato sul posto i distributori. Un’iniziativa non solo volta a sensibilizzare sul tema degli sprechi, ma a educare in particolare i più giovani sulle corrette abitudini”.







Ieri, poi, è stata anche la giornata delle premiazioni: dal calcio al padel, passando per il tennis, tantissimi i protagonisti che si sono sfidati in campo. Chiuso anche il progetto “Noi siamo sport”, finanziato da Sport e Salute e volto alla promozione della pratica sportiva attraverso valori quali la parità di genere e rivolto in particolare a inattivi e soggetti fragili del Sud Italia. Coinvolte, infatti, 12 province e 6 regioni (Sicilia, Puglia, Campania, Basilicata, Sardegna e Calabria).







Lo SportInTour proseguirà ora a Gaeta nel weekend del 21-22 giugno che chiuderà così la fase estiva in attesa delle ultime due tappe di ottobre con Torino.