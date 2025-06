Dopo le conferme di Stefano Armenante e Andrea Pegoraro, la Rinascita Volley Lagonegro accoglie il primo volto nuovo per la stagione 2025/2026: si tratta di Giacomo Mastracci, schiacciatore classe 2001, nativo di Fondi in provincia di Latina.

Giacomo si presenta con alcune credenziali di buon livello: 195 centimetri di altezza, è una banda che possiede notevole elevazione e dispone di una potente battuta a salto. In posto 4 è una garanzia, sa attaccare con costanza e la grinta in campo è una delle sue caratteristiche principali.



Si avvicina al mondo del volley a quindici anni per svolgere tutta la trafila delle giovanili nella vicinissima Sabaudia, a pochi passi da casa sua. Nel 2017 esordisce in serie B con la maglia dei pontini, poi il salto in A3 due anni più tardi con la maglia numero 1. Nel 2021, per accumulare ulteriore esperienza, Mastracci torna a calcare i palcoscenici della serie B indossando la casacca del Pag Taviano, in Puglia: un’avventura positiva che gli consentirà di tornare l’anno successivo in A3, sempre a Sabaudia.



Un anno completo al CUS Bari (serie B 23/24) prima di difendere i colori del Mesagne (girone G della serie cadetta) nella stagione appena conclusa, dove si è classificato al sesto posto insieme ai suoi compagni.



“Dopo un buon campionato in B, mi aspettavo una chiamata da una categoria superiore e ho accolto con piacevole sorpresa addirittura quella di un club di A2 ben organizzato come Lagonegro – le prime parole in biancorosso di Giacomo Mastracci – non potevo farmi scappare l’occasione e ho scelto con convinzione di venire a giocare in Basilicata. La Rinascita è una società ormai consolidata e allenata da uno staff che può solo farmi crescere”.



Mastracci ritroverà a Lagonegro due amici: “Nel 2019 a Sabaudia, durante la mia prima stagione in A3, ho conosciuto Nicola Fortunato: essendo io una riserva, mi ha aiutato tanto con il suo carisma e le sue capacità tecniche. Poi ho incrociato Gabriele Tognoni, abbiamo affrontato insieme la stagione 22/23 a Sabaudia e da quasi cinque anni manteniamo una buona amicizia”.



“Giacomo è il profilo ideale per la prosecuzione del nostro progetto che punta a unire giocatori esperti con giovani di talento – sottolinea il direttore sportivo Nicola Tortorella – l’esperienza in serie B lo aiuterà molto in questa nuova avventura in A2. Avevamo bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche per puntellare il reparto degli schiacciatori: la sua tecnica, le sue doti atletiche e più in generale il suo spirito combattivo saranno fondamentali sia in allenamento che durante le partite”.



Per concludere, Mastracci ha ben chiari gli obiettivi per la stagione che sta per iniziare: “Vorrei affrontare l’annata avendo la concreta possibilità di crescere ancora e ritagliarmi più spazio possibile in campo. Per quanto riguarda la squadra, affronteremo una stagione di battaglie dove la solidità del gruppo e il lavoro in palestra saranno fondamentali per la conquista dei nostri obiettivi”.