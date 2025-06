Sono arrivati da diversi centri della Basilicata i dieci appassionati di cicloturismo che a Rotonda hanno preso parte alla pedalata in bici tra Basilicata e Calabria, nell'ambito del “Pollino Bike Festival”. Venticinque chilometri in tutto, in uno scenario straordinario come è quello del Parco nazionale del Pollino, con l'obiettivo di promuovere la mobilità dolce e il turismo sostenibile. L'iniziativa è stata organizzata da Pollino Experience di Bruno leisure in collaborazione con Genius Loci Travel, tour operator specializzato in questo settore, e il patrocinio della locale amministrazione comunale. Testimonial dell'evento la guida cicloturistica esperta Ezio Spano. La partenza ufficiale dalla sede dell’Ente Parco del Pollino, successivamente una sosta al rifugio “La Principessa bike hotel”, lungo la ciclovia dei parchi, per un ricco ristoro, e poi l'arrivo al forum del cicloturismo calabro - lucano presso la "Catasta" a Campotenese. Un evento formativo e di networking che ha puntato a rafforzare il ruolo del cicloturismo nel Mezzogiorno, con un focus particolare su Calabria e Basilicata. Il cicloturismo è oggi uno dei segmenti del turismo sostenibile in più rapida crescita in Europa. La bicicletta diventa mezzo per esplorare territori autentici, rilanciare economie locali e promuovere stili di vita sani e attivi. Non è un caso che sempre più territori investano in infrastrutture e servizi dedicati ai cicloturisti. Il Forum del Cicloturismo nel Pollino è stato pensato proprio per offrire strumenti concreti, dati aggiornati e occasioni di confronto a chi vuole scommettere su questo modello di sviluppo.