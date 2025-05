Impresa storica dell’ASD Gorgoglione Calcio a 5, che ribalta il risultato dell’andata battendo il Futsal Flegrea Pozzuoli per 7-3 e conquista un posto tra le prime sei squadre d’Italia nelle Fasi Nazionali U19 Regionali. Il successo spalanca le porte del triangolare decisivo contro Futsal Ulivi Village (RM) e Marsala Futsal (TP), con in palio l’accesso alla finale scudetto. Una giornata indimenticabile coronata anche dalla consegna della Supercoppa Regionale U19 da parte della Lega Figc Basilicata.

Di seguito il comunicato del club



L'Asd Gorgoglione batte il Futsal Flegrea Pozzuoli con il risultato di 7-3 e ribalta il risultato di andata qualificandosi tra le prime 6 squadre d'Italia delle Fasi Nazionali U19 Regionale. Con il successo la Squadra Lucana stacca il pass per il triangolare contro la squadra Laziale Futsal Ulivi Village (RM) e il Marsala Futsal (TP) con la quale si giocherà l'acceso alla finale scudetto. Immensa e commovente la soddisfazione della società, che a fine partita si esprime così: complimenti a tutti i ragazzi che sono stati Meravigliosi contro una squadra ben messa in campo e molto forte, complimenti ai mister Bartolomeo-Gagliardi per il risultato raggiunto che dimostra che anche una piccolissima realtà come quella di Gorgoglione possa dire la Sua sul territorio Nazionale. L'asticella degli obiettivi si alza e Noi daremo tutto per raggiungere livelli sempre più ambiziosi. Nell'occasione della partita di ieri presso il Pala Vejanum di Viggiano la Lega Figc Basilicata consegna la Supercoppa Regionale U19 s.s. 2024-2025. Forza Gorgoglione