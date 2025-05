La Pm Gruppo Macchia Potenza vince anche la Supercoppa Campania di Serie D e completa una stagione più che straordinaria. In Serie D le rossoblù di coach Marco Orlando hanno vinto tutto ciò che potevano vincere: campionato di Serie D con un solo ko per 3-2 nel corso della stagione, la Coppa Basilicata contro la Daken Matera, la Coppa Campania contro Serino e infine la ciliegina sulla torna della Supercoppa Campania contro Marechiaro a Napoli. Anche a Napoli capitan Di Camillo e compagne sono scese in campo con la voglia di fare bene ma soprattutto con gioia e sorriso, le armi vincenti della stagione. La Pm Gruppo Macchia Potenza si impone con un rotondo 3-0 al Palavesuvio contro il Marechiaro di coach Romano, la migliore per coefficiente punti di tutto i gironi della Serie D. "La finale contro Marechiaro è stato il semplice e puro coronamento di una stagione indimenticabile - ha detto coach Marco Orlando - , abbiamo giocato una gara perfetta, di cuore e tecnica, contro un avversario forte, che mi preoccupava già durante lo studio in settimana, e a cui vanno i miei complimenti. All'esaurirsi dell'ultimo punto sono esplosi sentimenti complessi e contrastanti; l'enorme felicità per l'ennesimo e prestigioso risultato raggiunto e la tristezza di comprendere che va a concludersi un anno irripetibile. Ringrazio la società, i dirigenti, tutte le atlete che ho avuto il piacere ed onore di guidare quest'anno e che hanno dato un contributo eccezionale. Abbiamo dimostrato che con il lavoro, il cuore e il gruppo - conclude Orlando - possiamo affermarci anche fuori regione, e che la Basilicata può esprimere una pallavolo di livello, sono stagioni più uniche che rare e noi ce la siamo goduta con amicizia ed impegno". La gara è equilibrata, ma nei momenti decisivi la Pm Gruppo Macchia dimostra grande luciditá e freddezza ma soprattutto una concentrazione fuori dall'ordinario. Nel primo set, partita equilibrata fino al 17 pari. In evidenza le schiacciate di Lopardo e Di Camillo, un break di 4 punti delle rossoblù, firmato soprattutto Restaino (due muri e un attacco centrale), indirizzano il set 17-21. Marechiaro perde fiducia e luciditá, Potenza la chiude ancora muro, stavolta con Casaletto: 19-25. Nel secondo set, Marechiaro cerca il riscatto ma Potenza difende bene e trova punti in tanti modi (14-14). Marechiaro trova l'allungo sul 16-20 ma la Pm Gruppo Macchia mantiene il sangue freddo e fa il filotto: Restaino, Lopardo e diverse sbavature in ricezione delle napoletane ribaltano il set: le rossoblù mettono 9 punti in fila (25-20) e portano la gara sul 2-0. Nel terzo set la Piemme sfrutta il vento in poppa e conduce, nel finale tentativo di riavvicinamento di Marechiaro ma Restaino entra nel momento caldo e mette a terra due punti pesanti, poi tocca capitan Di Camillo chiudere con due colpi pensati e firmare il 25-22 che chiude i conti. La stagione della Pm Gruppo Macchia Potenza non è finita con le ultime partite del settore giovanile e della prima divisione femminile. Dopo il successo e il titolo regionale Under18 arriva un preziosissimo secondo posto nell'Under16 a dimostrazione dell'ottimo lavoro che sta portando avanti coach Elena Ligrani con tutto il settore giovanile e con tutti i suoi collaboratori.