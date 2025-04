.L’Academy si aggiudica nettamente gara 1 con Trani e comincia nel modo migliore questa serie di semifinale dei playout. Dopo un primo quarto offensivamente complicato (4/22 dal campo e 0/5 ai liberi), nel quale i rossoblù concedono qualcosa di troppo nel pitturato a Pugliese ed Azzollini, l’Academy registra la difesa e comincia ad essere più fluida anche in attacco, dove saranno settantasette i punti segnati nei successivi trenta minuti. Il capitano Pace (25 di valutazione) – a segno anche con una tripla – è il primo a dare emotivamente la scossa alla sua squadra, cinque uomini in doppia cifra si alternano a prendere responsabilità offensive, ma è encomiabile soprattutto l’atteggiamento difensivo, che concede appena sette punti nel secondo periodo, compresa una tripla da otto metri di Bolzoni praticamente sul suono della sirena. Dopo l’intervallo si scaldano anche dall’arco le mani potentine, due triple di Perez sembrano propiziare il primo allungo (40-23), ma la Fortitudo ha un prevedibile lampo d’orgoglio e si riavvicina fino a -8 (42-34) con un canestro pesante di Giacomo Azzollini. Basta un timeout, però, per rimettere anche emotivamente Acuna (di grande sacrificio difensivo e a disposizione della squadra, con sei assist, la sua partita) e compagni in partita, anche perché Buldo sigla tre triple praticamente in successione e all’ultima pausa l’Academy è +18. I ragazzi di coach Putignano non si scompongono, continuano ad essere estremamente presenti anche a rimbalzo offensivo (18 i palloni complessivamente catturati) e trovano un altro paio di triple preziose da Veljkovic, anticipando una sirena finale prima del cui suono, però, c’è spazio anche per una poderosa schiacciata a difesa schierata di Acuna ed i primi punti stagionali messi a segno dalla lunetta dai giovanissimo Paolo Rosa (classe 2007) e Stefano Summa (classe 2008).

L’Academy compie dunque il primo convincente e significativo passo verso la salvezza e adesso attende di sapere l’ufficialità di luogo e data di gara 2, per giocarsi il primo match point che metta l’epilogo su questa stagione agonistica.



Academy Basket Potenza – Fortitudo Trani 85-53 (8-14; 34-21; 58-40)

Academy:Summa 2, Veljkovic 6, Pace 16, Perez 14, Labovic 8, Joksimovic, Tolino 4, Acuna 12, Buldo 11, Laquintana 9, Montiks 2, Rosa 1. All. Putignano, Ass. Della Monica

Fortitudo: Causarano 2, Allegretti 3, Di Lauro, Azzollini G. 11, Fracchiolla, Bolzoni 10, Pugliese 12, Logoluso, Azzollini P. 2, Stella 1, Piemontese, Cartago 2. All. Caressa, Ass. Di Perna



Arbitri: Ricciardi di Santeramo in Colle e Loglisci di Gravina in Puglia