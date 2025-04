Oltre 400 atleti di tutte le età, molti anche i bambini, provenienti da Italia, Spagna, Ecuador, Angola, Camerun, Colombia, Romania, Cina, Norvegia, Germania, Svizzera, Israele e Lituania, per un mosaico di lingue, culture e stili di gara, hanno invaso per due giorni Rotonda. L'occasione è stata “Pollino Orienteering", l'evento di respiro internazionale organizzato da Asd Polisportiva Valle Argentino in collaborazione con Asd Sportleader, Asd Estrema Outdoor e Asd Terre dell’Orsomarso. Venerdì pomeriggio la gara Co Sprint, nel centro storico del comune del Pollino. Nato nei primi anni del Novecento nei paesi scandinavi, l'orienteering unisce capacità fisiche e mentali: i partecipanti devono completare un percorso toccando punti di controllo (le cosiddette “lanterne”), orientandosi solo con una cartina topografica dettagliata e una bussola. Uno sport che incarna perfettamente i valori dell’esplorazione consapevole e del rispetto per l’ambiente. Quello organizzato tra Calabria e Basilicata è un evento internazionale patrocinato dalla Federazione Italiana Sport Orientamento (Fiso) e dalla Federazione Internazionale di Orientamento (Iof), con il sostegno di una fitta rete di partner istituzionali e tecnici. Non si tratta solo di una manifestazione sportiva internazionale, ma anche un'autentica full immersion in un'alternanza di emozioni straordinarie da vivere nei piccoli borghi e nella natura incontaminata e selvaggia del Parco Nazionale del Pollino. Domenica, nuova gara, sempre e Rotonda, a piano Pedarreto, con partenza e arrivo del campionato Middle CO - XXX Coppa dei Paesi Latini. “Si tratta di un progetto entusiasmante servito a sottolineare la stretta relazione che esiste tra sport e ambiente – hanno spiegato gli organizzatori - esaltando il concetto di sviluppo sostenibile attraverso lo sport e promuovendo un territorio di bellezza incomparabile, incontaminata, ricco di storia, di cultura, di tradizioni popolari, di rinomata enogastronomia, di grande ospitalità”. “Siamo soddisfatti e orgogliosi di aver ospitato nel nostro territorio questa bellissima iniziativa di carattere internazionale che certamente sta giovando all’economia locale durante i due giorni di gara – ha commentato il sindaco di Rotonda, Rocco Bruno - e al contempo garantirà al nostro borgo una preziosa e diffusa visibilità che, in ottica futura, porterà indubbiamente ricadute positive sul comparto turistico di Rotonda, e di tutto il comprensorio”. Dal punto di vista della ricettività, infatti, tutta l'area ha visto tantissime strutture coinvolte nella ospitalità degli atleti e delle delegazioni italiane ed estere. "Queste iniziative costituiscono una crescita per il territorio e la comunità – ha aggiunto Vanessa Cerbino, assessore comunale allo Sport - in quanto questo è uno sport importantissimo che unisce velocità ed intelligenza. E' stato un evento di grande valore per il nostro territorio e infatti stiamo cercando di proporre sempre di più questo sport anche per i ragazzi dell'area”.