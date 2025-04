a Pm Gruppo Macchia Potenza ha riscritto la storia e ha reso la stagione 2024/25 indimenticabile. Dopo aver letteralmente dominato il campionato di Serie D nel girone campano con un solo ko per 3-2 e la vittoria della Coppa Campania conquistata domenica scorsa, le rossoblù dei coach Marco Orlando ed Elena Ligrani hanno portato a casa il terzo titolo stagionale con la vittoria della Coppa Basilicata. Nella finalissima di giovedì sera con la Daken Psa Matera non c'è stata storia, un 3-0 senza appelli in cui si è vista praticamente solo la Pm Gruppo Macchia anche se non esprimendo il miglior gioco della stagione anche per la vicinanza tra le due finali e il poco tempo per preparare il match. Primo set tranquillo in cui le rossoblù amministrano e rischiano poco per andare poi a chiudere sul 25-19. Più netto il divario nel secondo parziale con capitan Di Camillo e compagne che tolgono certezze alla formazione materana dominando e chiudendo sul 25-13. Nel terzo set dopo un ottimo avvio della Daken c'è il ritorno della Pm Gruppo Macchia che recupera dallo svantaggio e va a chiudere la gara senza evitare rischi con il definitivo 25-18 che scatena la festa dentro e fuori dal campo. Gioia mista a orgoglio per coach Marco Orlando: “Avevo chiesto alle ragazze che la stagione diventasse indimenticabile e così è stato – ha dichiarato il tecnico a fine partita - ; devo dire la verità la prestazione non è stata eccellente però tra le finali e le emozioni l'importante è aver raggiunto il risultato, metteremo a posto qualcosa che non va per la SuperCoppa. E' stata la vittoria più belle delle tre, frutto di un gruppo eterogeneo tra le 2010 e 2011 e le veterane, un gruppo affiatato che rema per l'obiettivo comune, abbiamo creato uno spirito di squadra e una mentalità vincente ma soprattutto sono ragazze splendide che vivono in simbiosi”. Una vittoria fondamentale come sottolinea capitan Livia Di Camillo, frutto del grande lavoro fatto con il gruppo squadra: “Una grandissima soddisfazione, è una vittoria molto importante e adesso non vediamo l'ora di andare in Molise – da detto il capitano delle rossoblù - ; il gruppo vince sempre, ringrazio le mie compagne e il mister per la stagione straordinaria”. La stagione ancora non è chiusa perchè la vittoria della Coppa Basilicata vale la qualificazione alla SuperCoppa del Sud che si disputerà a Campobasso il 30 aprile e 1 maggio dove si affronteranno le migliori squadre del Sud per conquistare il titolo interregionale. La Pm Gruppo Macchia Potenza è inserita nel girone B con Puglia e Campania e sarà in campo mercoledì 30 aprile alle 17 contro “cugine” campane mentre affronterà la compagine pugliese lo stesso 30 aprile in caso di sconfitta oppure giovedì 1 maggio alle 10 in caso di vittoria. La finale tra la vincente del girone B e il girone A (Calabria, Molise, Sicilia) si giocherà sempre giovedì 1 maggio alle 15 al Palalpia. Grande soddisfazione da parte del presidente Michele Ligrani che elogia il lavoro dentro e fuori dal campo svolto dalla sua Pm Volley: “Abbiamo fatto un lavoro straordinario, devo ringraziare tecnici e atlete ma anche tutto lo staff che a tutti i livelli hanno portato a conquistare tre titoli e la possibilità di portare il nome della Basilicata e di Potenza ala SuperCoppa del Sud ma voglio sottolineare l'ottimo lavoro con la prima divisione e le giovanili”. La società rossoblù infatti è in semifinale con la prima divisione e disputerà le final four con l'under 18 e l'under 16.