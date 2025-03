A Casalbuono si avvicina il match che potrebbe decidere le sorti del campionato provinciale di Seconda Categoria lucana, girone C. Sabato prossimo, infatti, si affronteranno il Lagonegro e il Nova Siri, le due squadre che hanno dominato la stagione. Gli ionici, capolisti del girone, sono avanti di 5 punti rispetto ai Lagonegresi, ma con una partita in più. L'unica sconfitta stagionale per il Lagonegro è arrivata proprio per mano degli ionici, che, con una stagione straordinaria, sono riusciti a totalizzare 57 punti con una sola sconfitta, 18 vittorie e 3 pareggi. Non meno impressionante la stagione del Lagonegro, che ha raccolto 52 punti con 16 vittorie, 4 pareggi e l'unica sconfitta proprio contro i rivali.



La partita di sabato deciderà probabilmente le sorti del titolo provinciale, ma non influenzerà sull'accesso ai playoff per le due squadre, che sono ormai certe di parteciparvi. La società Lagonegrese ha invitato tutti gli appassionati di calcio dilettantistico e i tifosi a riempire gli spalti del campo di Casalbuono per assistere a una partita che promette grandi emozioni. E per concludere la serata in bellezza, la società ha organizzato una cena sociale all’Happy Moments di Lauria, con inizio alle ore 20.30. Lì, al di là del risultato, si festeggerà con il cantante Totino Melillo, per una serata di divertimento e musica.



Di seguito le gare in programma per la 24ª giornata del campionato:



Sabato 30 marzo:



15:00 Borussia Eraclea Policoro - Castrum Viggianello



16:00 Lagonegrese Calcio - Nova Siri Calcio 2024



16:30 Virtus Francavilla - Latronico Calcio



Domenica 31 marzo:



15:00 All Stars United - Roccanova



15:30 Castelsaraceno - Avis Lauria



16:00 Rotonda Calcio - Atletico Senise



Classifica aggiornata:



Nova Siri Calcio 2024 - 57 punti – 22 partite



Lagonegrese Calcio - 52 punti – 21 partite



Latronico Calcio - 44 punti – 21 partite



Roccanova - 37 punti – 21 partite



Borussia Eraclea Policoro - 36 punti – 20 partite



Castrum Viggianello - 36 punti – 22 partite



Santarcangiolese Sq. B - 25 punti – 21 partite



Avis Lauria - 23 punti – 21 partite



Virtus Francavilla - 22 punti – 21 partite



Atletico Senise - 19 punti – 21 partite



Rotonda Calcio - 15 punti – 21 partite



All Stars United - 15 punti – 21 partite



Castelsaraceno - 8 punti – 21 partite



