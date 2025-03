Due ottimi piazzamenti per il rotondese Francesco Filizzola, che ha rappresentato la Basilicata e l’Italia ai mondiali master di sci di fondo nella località svizzera di Klosters.

Il lucano, non al massimo della condizione, ha chiuso quinto nella 10 e nella 30km a tecnica classica, mentre, nella 20 chilometri a tecnica libera ha dovuto ritirarsi.

Tuttavia, nonostante sia tra i primi 5 al mondo su due diverse distanze, Filizzola non è soddisfatto soprattutto di come ha chiuso la 30km: “non è la mia migliore prestazione, mal di pancia e non solo questo”, ha postato via social.

“Mi sento un po' frustrato perché la settimana della Marcialonga ho preso una forte influenza - ha aggiunto l’atleta rappresentate dello Sci Club Rotonda e di tutto il Cal Fisi - e da allora, non sono più riuscito ad allenarmi come volevo, perdendo gradualmente la forma che avevo costruito fino ad allora. Da maggio inizierò una nuova stagione di allenamento con l'obiettivo di preparare una stagione molto migliore”.





Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it