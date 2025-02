Domenica 9 febbraio si è svolto a Senise, presso la palestra Fitness One Club Sport Center, il 1° Turno Open Regionale Fipe valido per le qualificazioni nazionali 2025.

L'evento, organizzato dal Comitato Regionale FIPE Basilicata, è stato diretto dal nuovo delegato regionale di Matera, Claudio Paolicelli.

La competizione ha visto sfidarsi le due società lucane, Fitness One Club Sport Center di Senise e Kynesilab Sport Center di Venosa. La vittoria è andata alla Fitness One, che ha totalizzato 52 punti contro i 48 della Kynesilab.



Il miglior risultato tecnico maschile è stato ottenuto da Giovanni Gallo, tecnico della Fitness One Club, con un best total di 130 kg, confermandosi campione regionale nella categoria -65 kg.

Per il settore femminile, il miglior risultato tecnico è stato raggiunto da Emanuela Salvatore (Kynesilab Sport Center di Venosa), con un total best di 75 kg nella categoria -55 kg.



Si sono distinti anche i giovanissimi Rocco Gallo e Giuseppe Gallo, che hanno ricevuto i complimenti del delegato regionale per le loro prestazioni.