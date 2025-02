Colpaccio esterno del San Cataldo di mister De Franco che sul campo del Lavello (stadio “Lorusso” di Venosa) supera per 3-1 il Lavello.



Nel primo tempo la gara ha visto un sostanziale equilibrio con poche occasioni da rete.



Mentre il secondo tempo si apre con la rete del vantaggio al 50’ del San Cataldo con il goal dell’ex Lucas Fonteboa (seconda rete stagionale) che entra in area, dopo aver superato la difesa ospite, e batte il portiere Di Sarno per il momentaneo 0-1. Il San Cataldo di forza prova a chiudere la partita con il neo entrato Zinno (al posto di Leonetti) che trova la sua personale doppietta e la quarta rete stagionale siglando prima al 50’ e poi al 55’ le reti che valgono il 3-0. Mentre il Lavello al 66’ trova la rete del 1-3 con Gomes Ferreira.



Il San Cataldo continua a vincere dopo il roboante successo per 4-0 maturato in casa contro il Montescaglioso domenica scorsa e consolida così il secondo posto a quota 40 punti, mentre il Lavello cade in casa dopo l’importante vittoria esterna per 3-0 conquistata domenica scorsa contro il Melfi.







Lavello: Di Sarno, Le Pera, Valerio, Lo Nigro, Ludovico, Spinelli, Gomes Ferreira Duarte, Marinaro, Morra, Tavarone, Monopoli.



A disp. Gesualdi, Prata, Corrado, Conversano, Passio, Sanza, Catarinella



All. Gallo







San Cataldo: Grujicic, Fonteboa, Solimeno, Buchicchio, Autiero, Hysaj, Martnelli G, Sambataro, Gerardi, Leonetti, Falco.



A disp. Cabriglia, Santarsiero, Discianni, Sabato G, Martinelli A, Piccirillo, Cocina, Mbaye



All.De Franco







Arbitro: Colangelo sez. di Potenza. Assistenti: (Viola – Ponzio)



Reti:50’ Fonteboa (S), 56’ e 61’ Zinno (S), 66’ Ferreira (L)



Note: Ammonizione per Gerardi (S), Martinelli G (S)