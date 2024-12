Nella 15ª giornata del campionato di Eccellenza lucana, il Ferrandina 17890 mantiene il primato in classifica grazie alla vittoria di misura sull'Angelo Cristofaro Oppido per 1-0, con il gol decisivo di Dametti. Questo successo permette al Ferrandina di laurearsi campione d'inverno.



Cambia invece l'inseguitrice: il Montescaglioso Calcio conquista la seconda posizione solitaria in classifica approfittando del pareggio tra Calcio San Cataldo e Avigliano Calcio (1-1). Il Montescaglioso supera agevolmente l'Oraziana Venosa con un netto 3-0, grazie alle reti di Pentimone al 21' ST e di Melono, autore di una doppietta al 36' ST e al 46' ST.



Il San Cataldo, fermato in casa da un ottimo Avigliano, va sotto al 28' ST con il gol di Ortiz, ma riesce a trovare il pareggio in extremis al 50' ST con Gerardi.



Emozioni a non finire nella sfida tra Lavello e Elettra Marconia, terminata 4-3. I padroni di casa si portano sul 3-0 con le reti di Valerio (15' ST), Ferreira (30' ST) e Corrado (42' ST). Tuttavia, il Marconia accorcia al 44' ST con Martinez, prima che Serra ristabilisca le distanze al 47' ST per il 4-1. Nel finale, il Marconia tenta un'incredibile rimonta con i gol di Da Silva (48' ST) e Abatematteo (49' ST), ma non basta per evitare la sconfitta.



Risultati della 15ª giornata

Brienza Calcio 0-2 Tricarico Pozzo di Sicar

Calcio San Cataldo 1-1 Avigliano Calcio

Lavello 4-3 Elettra Marconia

Melfi 1929 2-1 Santarcangiolese

Paternicum 0-0 Lykos Tolve

Pomarico 1-3 C.S. Vultur

Angelo Cristofaro Oppido 0-1 Ferrandina 17890

Montescaglioso Calcio 3-0 Oraziana Venosa



Classifica aggiornata (15ª giornata)

Ferrandina 17890 - 33 punti

Montescaglioso Calcio - 31 punti

Calcio San Cataldo - 29 punti

Lavello - 25 punti

Melfi 1929 - 25 punti

Lykos Tolve - 24 punti

Elettra Marconia - 23 punti

Angelo Cristofaro Oppido - 23 punti

C.S. Vultur - 22 punti

Tricarico Pozzo di Sicar - 20 punti

Santarcangiolese - 19 punti

Paternicum - 17 punti

Avigliano Calcio - 13 punti

Pomarico - 10 punti

Brienza Calcio - 9 punti

Oraziana Venosa - 9 punti



