La Rinascita Volley Lagonegro annuncia ufficialmente l’ingaggio del palleggiatore Lorenzo Sperotto, proveniente dall’Omifer Palmi in serie A2. Il club del presidente Nicola Carlomagno si è assicurato le prestazioni di un regista di sicura esperienza, il tassello ideale che andrà ad impreziosire le trame di gioco del roster biancorosso per il prosieguo del campionato.



Classe 1999, 190 cm, originario di Mirano in provincia di Venezia, Sperotto arriva in Basilicata dopo aver militato per diverse stagioni in squadre di serie A, con un curriculum di notevole valore sviluppatosi in importanti club di SuperLega (Itas Trentino tra il 2020 e il 2022) e A2: Club Italia, Roma Volley e Reggio Emilia, dove ha giocato nelle ultime due stagioni prima di approdare a Palmi la scorsa estate.



LA CARRIERA



Fin dai primi passi mossi nel mondo del volley, Sperotto si è fatto notare per il talento sopraffino: durante la sua iniziale avventura nel vivaio del Volley Treviso, infatti, ha vinto due scudetti giovanili, Under 15 nel 2014 e Under 17 nel 2015 (da MVP) prima di passare al Club Italia. Tre stagioni in A2 con la squadra federale e Roma Volley, più una parentesi in A3 nel campionato 2019/20; ma il suo percorso di crescita si è rafforzato nel corso del biennio con la blasonata Itas Trentino in Superlega. Nella prima stagione (2020/21) è stato il fedele secondo del capitano della nazionale azzurra Simone Giannelli, mentre in quella successiva di Riccardo Sbertoli (2021/22).



Nel calcolo complessivo delle 10 stagioni in serie A, considerando anche gli ultimi mesi a Palmi, Sperotto ha collezionato 202 presenze, 95 vittorie e 242 punti a referto. Il suo palmarès include anche la Supercoppa Italiana vinta con l’Itas Trentino il 24 ottobre del 2021.



Da ricordare, in ultima analisi, le esperienze con la maglia azzurra della Nazionale. Nel 2017 ha fatto parte della rappresentativa Under 19 con cui ha vinto la medaglia d’argento al Campionato Europeo. Due anni più tardi ha conquistato il secondo posto al Campionato del Mondo Under 21 ed è stato premiato come miglior palleggiatore della manifestazione.