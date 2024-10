La quinta giornata del campionato di promozione conferma la sfida in testa alla classifica tra Lagonegro e Corleto Perticara. Entrambe le formazioni hanno vinto in trasferta: la prima contro l'ACS 09 per 4 reti a 0, la seconda a Tito per 3 reti a 1. Il Montalbano batte nel derby il Policoro per 3 reti a 1, mentre il Real Chiaromonte vince in casa contro lo Sporting Lavello per 2 a 0. Ancora a secco di risultati il Maratea e il Moliterno. Nella quinta giornata ci sono state 8 vittorie su 8, con 3 vittorie in trasferta, e sono state segnate 34 reti. Di seguito i risultati e la classifica.



Risultati:



ACS 09 0 - 4 Lagonegro 1929

• R. Meyer

• S. Mondino

• S. Mondino

• J. Garcia Medone



Atletico Montalbano 3 - 1 Policoro Calcio

• S. Hyraj

• C. Granger

• D. Siverio Perez Cejuela

• S. Arriagada (Policoro)



Pietragalla 4 - 0 Maratea

• R. D'Amico

• R. D'Amico

• L. Pietragalla

• R. Di Nella



Polisportiva Tito 1 - 3 Corleto Perticara

• D. Sabato (Tito)

• T. Acosta

• K. Sissoko

• M. Laino



Real Chiaromonte 2 - 0 Sporting Lavello

• F. Pioggia

• A. Pirrone



S.C. Vietri 3 - 2 Marmo Platano

• G. Gorga

• E. Jammeh

• D. Fabio

• A. Giuseffi (M Platano)

• P. Giuseffi(M Platano)



Viggiano 1 - 2 Miglionico Calcio

• P. Vaccaro (Viggiano)

• R. Loiudice

• M. Colasurdo



Viribus Potenza 1999 5 - 3 Moliterno

• M. Simone

• A. Ricci

• M. Simone

• A. Ricci

• D. Pergola

• E. Carrassi (Moliterno)

• V. Barucchelli (Moliterno)

• R. Mangino (Moliterno)



Classifica:



Corleto Perticara - 15

Lagonegro 1929 - 15

Atletico Montalbano - 13

Real Chiaromonte - 12

Pietragalla - 10

Polisportiva Tito - 9

Viggiano - 7

Sporting Lavello - 6

Miglionico Calcio - 5

Viribus Potenza 1999 - 5

S.C. Vietri - 5

Policoro Calcio - 4

Marmo Platano - 4

ACS 09 - 4

Moliterno - 0

Maratea - 0