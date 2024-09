Per l’ottava volta, i giovanissimi di età compresa tra i 7 e i 12 anni di scena domenica 29 settembre al Trofeo Fattoria Sportiva Mastrangelo. L’appuntamento valevole per il campionato regionale giovanissimi per società FCI Basilicata, organizzato dalla Polisportiva Re-Cycling, ha già raccolto diverse adesioni e torna a disputarsi all’interno di una masseria storica (della famiglia Mastrangelo) immersa nel verde. Con il ritrovo alle 8:30, l’inizio delle batterie di gara alle 10:00, all’interno della Fattoria Sportiva (contrada Gaudello) è stato ricavato un percorso interamente sterrato con lievissime variazione di pendenza tra i vigneti e gli uliveti: 400 metri per i G1-G2, 600 metri per i G3-G4 e 900 metri per i G5-G6, più i promozionali non tesserati che effettueranno mezzo giro sul tracciato dei G1-G2. Le premiazioni interessano i primi tre di ogni categoria, le prime tre società classificate con la miglior somma dei piazzamenti individuali, le società col maggior numero di partecipanti e quella con il maggior numero di presenze femminili.