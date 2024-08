È ormai giunta in fase avanzata di preparazione il Trofeo Basileus di mountain bike cross country che l’Asd Baragiano Pedala Finalmente intende allestire per domenica 4 agosto a Baragiano.



Il nome basileus fa riferimento al re dei Peuketiantes, ovvero schiavi. Con tutto il corredo funebre e varie oggettistiche che continuano a ritrovarsi nel sottosuolo baragianese, tale scoperta costiuisce il chiaro segno che Baragiano e l'area del Marmo Platano erano interessate dai traffici commerciali che provenivano dall’antica Grecia, potendo ritenere questa una sorta di estensione della Magna Grecia.



E' in questo contesto che si inserisce questa prima edizione di assoluto rilievo che fa parte del circuito X-Country Basilicata-Campania-Calabria con grande fervore da parte della comunità baragianese che, per la prima volta, si affaccia al mondo della mountain bike.



Il tracciato di circa 4,2 chilometri è un misto di parte cittadina e fuoristrada. Possiede tratti tecnici ma nel complesso è molto veloce. Solo sul tratto finale compaiono le salite, tra cui uno strappo di circa 100 metri con pendenza al 13% per poi spianare a riprendere con un tratto di simile pendenza per altri 100 metri con sbocco sulla provinciale in vista del traguardo posizionato in piazza del Plebiscito.



Il ritrovo è previsto alle 8:00 in piazza del Plebiscito con una prima partenza alle 9:30 per under 23, élite e amatori, alle 10:30 esordienti e allievi, chiusura alle 11:30 circa con la categoria G6 promozionale.







I LEADER DEL CIRCUITO X-COUNTRY DOPO SEI PROVE (SOLO AGONISTI)



Esordienti uomini primo anno: Michele Giampietro (Team Bykers Viggiano)



Esordienti uomini secondo anno: Christian Santaniello (Federal Team Bike)



Esordienti donne: Margherita Graziano (Federal Team Bike)



Allievi uomini primo anno: Giovanni Russo (Federal Team Bike)



Allievi uomini secondo anno: Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano)



Allieve donne: Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano)



Juniores: Domenico Esposito (Federal Team Bike)



Under 23: Gabriele Sarro (Asd Belvedere Ciclone)



Elite: Domenico Chiarelli (Ciclo Team Valnoce)







CLASSIFICA A SQUADRE X-COUNTRY



1° Federal Team Bike 1786 punti



2° Team Bykers Viggiano 1453



3° Asd Belvedere Ciclone 1051



4° Bike e Sport Team 995



5° Team Over the Top Bike 624