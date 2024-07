Si sono chiuse a mezzanotte le iscrizioni alla quinta edizione della “Coppa Città di Corleto Perticara- Memorial Angelo Gilson Montano”, entrata quest’anno nel Campionato Italiano ACI Sport come sesta tappa della massima serie e pronta al via sabato 27 e domenica 28 luglio sulle strade di Lucania con il record di partecipanti, novantanove per la gara nazionale valida anche per il 21° Challenge Interregionale "Campania Puglia Basilicata" e ventitre per la sfida turistica.



In attesa di conoscere l’elenco ufficiale degli iscritti, è annunciata l’assenza del campione italiano in carica Michele Puglisi, rinunciatario dell’ultimo minuto per motivi famigliari, e dell’attuale terzo assoluto in classifica tricolore Salvatore Totò Arresta. E’ confermata invece la presenza di tutti gli altri big del torneo tricolore, da Salvatore Venanzio, leader provvisorio del campionato, al plurititolato Luigi Vinaccia ed al forte siciliano Emanuele Schillace. E, immancabile, è certa la partecipazione del vincitore delle ultime due edizioni, il potentino Carmelo Coviello. Sarà una gara molto agguerrita dai pronostici impronunciabili.



Tutto è quasi pronto per la kermesse organizzata da Basilicata Motorsport con il grande contributo del P.O. Val D'Agri e con il patrocinio del Comune di Corleto Perticara, si lavora alacremente per la messa a punto di tutti gli aspetti tecnici e logistici e per l’allestimento del tracciato di gara, ricavato sui tornanti della SS92 Appia, lungo un percorso di 2995 metri con partenza dall’abitato di Corleto Perticara verso il bosco di Sella Lata che si affaccia sulla valle del Sauro, un misto veloce, molto tecnico per la prima metà e poi veloce. Il percorso è stato rivisitato rispetto alla passata edizione, le chicane di rallentamento sono passate da 12 a 14 in adeguamento alla normativa del campionato italiano.



L’intero borgo di Corleto Perticara si prepara ad ospitare l’evento grazie anche al grande impegno dell’Amministrazione comunale. Le strutture ricettive della zona sono state interessate per ricevere la presenza di centinaia di persone tra piloti, scuderie, organismi della federazione, addetti ai lavori e alla sicurezza. La Pro Loco ha organizzato uno spettacolo di intrattenimento musicale per l’arrivo dei piloti in piazza Plebiscito dal pomeriggio di sabato 27 luglio, e sarà offerta loro una degustazione di prodotti tipici. Un ricco buffet sarà allestito anche in occasione della cerimonia di premiazione, all’interno della sala museale del Comune, domenica 28 luglio intorno verso le ore 16.30.



Il programma della competizione, vinta lo scorso anno dal potentino Carmelo Coviello su Osella PA21, inizierà sabato 27 luglio, con le verifiche tecniche e sportive, che saranno effettuate nel Municipio di Corleto, ed entrerà nel vivo domenica 28 luglio, con la partenza del giro di ricognizione, alle ore 9.30, e con le tre manches di gara, a seguire fino alle 15.30 circa. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook Basilicata Motorsport.