FCI Basilicata: in arrivo la XC Fontana Cavallina e il Memorial Gaetano Lioi, archiviata la fase regionale del Trofeo CONI



GENZANO DI LUCANIA – Per la seconda volta, a Genzano di Lucania torna lo spettacolo della mountain bike cross country domenica 21 luglio. Merito del sodalizio in loco Lupus Bike che si è assunto l’onere dell’organizzazione della XC Fontana Cavallina, aperta agli agonisti e agli amatori, valevole come gara top class. Il percorso è di circa 4,2 chilometro da ripetere piu' volte (dislivello di circa 140 metri) che interessa il centro storico genzanese, attraversando asfalto, lastricato e qualche gradinata, oltre a snodarsi poi su saliscendi in terra battuta per finire con una salita di asfalto che porta al punto di partenza e di arrivo in piazza Roma. Con ritrovo presso la tenuta Cavallina in via Boreale a partire dalle 7:30, è prevista una prima partenza alle 9:15 per juniores, under 23, élite e amatori. A seguire successivamente l’altra partenza solo per esordienti e allievi programmata intorno alle 11:00.



OPPIDO LUCANO - Come tradizione vuole, durante la bella stagione, continua l’impegno dell'Asd Lioi 1968 per il ciclismo su pista nella regione e di riferimento anche per quelle confinanti. Il Memorial Gaetano Lioi numero 24, in programma martedì 23 luglio, è un evento immancabile per rispettare la tradizione del sodalizio ciclistico in loco di cui è presidente Matteo Lioi, nonché animatore e colonna portante del Centro Territoriale Pista all’interno del velodromo inaugurato nel 2002. Spazio alle gare per esordienti, allievi e juniores nelle specialità corsa a punti, eliminazione, tempo race e chilometro da fermo, più un’appendice a scopo promozionale dedicata ai giovanissimi G4-G5-G6. Le gare in pista (ritrovo alle 15:30 presso il velodromo e inizio delle gare a partire dalle 16:30) sono valevoli per l’assegnazione delle maglie di campione regionale omnium sotto l’egida della Federciclismo Basilicata.



BERNALDA – Nella cornice della Fattoria Sportiva Mastrangelo, a Bernalda, è stato ufficializzato il quartetto giovanile che andrà a rappresentare la Basilicata al Trofeo CONI in Sicilia dal 3 al 6 ottobre a Catania. La fase regionale di qualificazione a quella nazionale si è svolta grazie alla staffetta (team relay) che ha portato agli onori delle cronache Sofia Lombardi, Giorgia Pennino, Andrea Carriero e Lorenzo Figliuolo, tutti e quattro appartenenti alla Polisportiva Re-Cycling.