Splendida giornata di piena estate a Paterno, grazie al sodalizio locale della Loco Bikers che ha messo in scena, per la 18°volta, il Trofeo Mtb Città di Paterno in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Pro loco Terra dei Padri.



Al via una sessantina di atleti per disputare la sesta prova del circuito X-Country e per l’assegnazione dei titoli regionali cross country FCI Basilicata solo alle categorie under 23, élite e amatori.



Nonostante alcune concomitanze con altre manifestazioni ciclistiche limitrofe, non sono voluti mancare alcuni valorosi specialisti della mountain bike delle regioni Basilicata, Campania, Calabria e Puglia che hanno sfidato eroicamente il grande caldo e l’esigente percorso ad anello tra il centro storico, il bosco e le rive del fiume Agri.



Obiettivo podio raggiunto nelle categorie giovanili e agonistiche per Michele Giampietro (Team Bykers Viggiano), Pasquale Cianni (Asd Belvedere Ciclone) e Mattia Caldarola (Fusion Bike) tra gli esordienti uomini primo anno, Pietro De Micheli (Maglie Bike) Christian Santaniello (Federal Team Bike) e Gabriele Zollino (Maglie Bike) tra gli esordienti uomini secondo anno, Margherita Graziano (Federal Team Bike) e Sofia Accoto (Maglie Bike) tra le esordienti donne, Manuel Grosso La Valle (Asd Belvedere Ciclone), Giuseppe Gianni (Federal Team Bike) e Giovanni Russo (Federal Team Bike) tra gli allievi uomini primo anno, Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano), Michelangelo Agrosi (Maglie Bike) e Leonardo De Toma (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) tra gli allievi uomini secondo anno, Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano) e Irene Cianni (Asd Belvedere Ciclone) tra le allieve donne, Domenico Esposito (Federal Team Bike), Mattia Zollino (Maglie Bike) e Carmine Lauria (Team Bykers Viggiano) tra gli juniores uomini, Jennifer Maria Fosco (Maglie Bike), Martina Normanno (Maglie Bike) e Sara Simeone (Bike&Sport Team) tra le juniores donne, Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce) tra le donne élite, Gabriele Sarro (Asd Belvedere Ciclone) tra gli under 23, Antonio Lavieri (Loco Bikers), Simone Adinolfi (Team Bykers Viggiano) e Domenico Chiarelli (Ciclo Team Valnoce) tra gli uomini élite.



Tra gli amatori, a conquistare il primo posto nella propria categoria Eleonora Cristina Valluzzi (Loco Bikers) tra le master donna 6, Alessandro Gaudio (Bike&Sport Team) tra i master 2, Vincenzo Simeone (Bike&Sport Team) tra i master 3, Angel Lisandro Calla (Ciclo Team Valnoce) tra i master 4, Gerardo Vitale (Fusion Bike) tra i master 5, Patrizio Rocco (Cicloo Carbonari Bikers) tra i master 7 e Ferdinando Panagrosso (Federal Team Bike) tra i master 8.



Le premiazioni sono state presenziate da Gianuario Aliandro e Maddalena Fazzari (consiglieri della Regione Basilicata), Tania Gioia (sindaco di Paterno), Gianmichele Restaino (vice sindaco di Paterno), Gianuario Fortunato (presidente del consiglio comunale di Paterno), Vincenzo Sileo (delegato regionale FCI Basilicata), Tommaso Guglielmi (presidente del comitato provinciale FCI Potenza), Francesco De Rosa (componente della commissione fuoristrada FCI Basilicata), Domenico Lagrutta (componente della commissione nazionale FCI strada), Maurizio Russo (referente per il settore amatoriale e cicloturistico FCI Basilicata) e anche dai membri del comitato organizzatore della Loco Bikers con in testa il presidente Salvatore Marsicovetere e il vice presidente Michele Lavieri (nonché referente per il ciclocross FCI Basilicata).



Sul portale di Mtbonline disponibili le classifiche del Trofeo Mtb Città di Paterno a questo link MTBonline.it XVIII Coppa Città di Paterno - Paterno (PZ), 7 Luglio 2024 - MTB 2024







I CAMPIONI REGIONALI CROSS COUNTRY FCI BASILICATA 2024



Elite uomini: Antonio Lavieri (Loco Bikers)



Elite donne: Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce)



Master 4: Angel Lisandro Calla (Ciclo Team Valnoce)



Master donna 6: Eleonora Cristina Valluzzi (Loco Bikers)







I LEADER DEL CIRCUITO X-COUNTRY DOPO SEI PROVE



Esordienti uomini primo anno: Michele Giampietro (Team Bykers Viggiano)



Esordienti uomini secondo anno: Christian Santaniello (Federal Team Bike)



Esordienti donne: Margherita Graziano (Federal Team Bike)



Allievi uomini primo anno: Giovanni Russo (Federal Team Bike)



Allievi uomini secondo anno: Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano)



Allieve donne: Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano)



Juniores: Domenico Esposito (Federal Team Bike)



Under 23: Gabriele Sarro (Asd Belvedere Ciclone)



Elite: Domenico Chiarelli (Ciclo Team Valnoce)