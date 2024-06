Ufficiale un altro acquisto in casa Rinascita Lagonegro: il Club biancorosso irrobustisce il reparto dei centrali con l’ingaggio di Gabriele Tognoni, 24 anni compiuti lo scorso mese di maggio, origini piemontesi di Alessandria, 203 cm di altezza. Un innesto importante e di esperienza per coach Lorizio, nonostante la giovane età: l’ultima squadra in ordine temporale che ha beneficiato delle sue qualità è stata la Sieco Service Ortona, in A2, nella quale ha messo a segno 49 punti in 40 set giocati, tra cui 15 muri vincenti.



La storia di Gabriele nella pallavolo inizia con l’adolescenza, quando si unisce al settore giovanile di Occimano, a pochi passi da Alessandria. Durante un Trofeo delle Regioni (con la casacca del Piemonte) viene notato dal Modena e a sedici anni decide di trasferirsi in Emilia Romagna per formarsi nella prestigiosa scuola gialloblù e giocando al contempo anche il campionato di Serie D (stagione 2016/2017). Le sue abilità sono talmente evidenti da produrre in sequenza una rapida scalata di categorie. Stagione dopo stagione, sempre con la maglia di Modena addosso, disputa prima un torneo di serie C (2017/2018), poi l’anno successivo esordisce in un campionato nazionale, quello di serie B.



Per salire di un ulteriore gradino, il centrale deve cambiare città e, di conseguenza, casacca: la possibilità di giocare in A3 (campionato 2019/2020) viene offerta dalla Maury’s Com Cavi Tuscania: poche presenze (18, 11 punti), ma notevole accumulo di esperienza. La svolta avviene nel 2020, quando il destino di Gabriele si incrocia con quello della Pallavolo Sabaudia: difenderà i colori della squadra laziale per ben tre stagioni, una migliore dell’altra. 45 punti nel campionato di esordio, 123 nel 2021/22, ben 154 nel 2022/23. Prestazioni notevoli che gli consentono, nel 2023, di firmare in A2 per Ortona. Nel computo generale, Tognoni può vantare ad oggi 119 incontri e 43 vittorie in serie A, 406 punti totali di cui 122 muri.



La sfida con la maglia di Lagonegro si preannuncia carica di voglia e speranza: “Sono entusiasta di unirmi alla famiglia della Rinascita. La mia decisione di far parte di questa squadra è stata ispirata dalla fiducia riposta nell’allenatore e nella Società, che hanno dimostrato una visione chiara e ambiziosa per il futuro. Sono impaziente di conoscere i tifosi, la vera anima di questo Club, e di sentire il calore del Palazzetto. La loro passione è una forza ineguagliabile e sono sicuro che ci guiderà verso grandi successi. Voglio contribuire con tutto il mio impegno e la mia dedizione al raggiungimento di traguardi importanti. Non vedo l’ora di indossare la maglia biancorossa e di iniziare questa nuova avventura con grande entusiasmo e determinazione“.