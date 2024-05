I ragazzi dell’ASD Karting team Lucania nelle giornate del 4 e 5 maggio si sono confrontati con i migliori piloti a livello nazionale! 268 gli iscritti alla manifestazione creata sotto l’egidia dell’ASI in convenzione con l’ACI. I piloti sono stati divisi in 4 categorie, 3 per gli uomini, 75kg, 85kg, 95kg e categoria unica per le LADY con peso fissato a 75kg.

Al sabato si sono svolte le qualifiche e le manche di qualificazione, per poi passare alla domenica con prefinali e finali per decretare il vincitore di ogni categoria. 15 i nostri associati che hanno combattuto per ottenere il miglior risultato possibile. Nella categoria LADY, la 14enne Gaia Colucci di Martina Franca (TA) chiude la sua 2^ esperienza nazionale all’11° posto su 20. Categoria Light 75kg, Lorenzo Alberti di Sapri (SA), ma originario di Viggiano (PZ) e Domenico Golia di Terranova di Pollino sono risultati i migliori della nostra compagine con Raffaello Atella (MATERA) e Prospero Padula (ROCCANOVA) appena alle spalle.

Nell Medium 85kg, i migliori sono risultati Christian Gennaro Sarli (CORLETO PERTICARA), classificatosi 15° su 85 e il 14enne di BARLETTA, Abramo Ferrara che chiude 19° su 85. A seguire nelle finali B troviamo Patrik Caragnano (MASSAFRA) che chiude 32°, Francesco Aracri (CHIAROMENTE) 37° e subito dopo Donato Colucci e Dario Rose entrambi di BARI.

Nella Heavy 95kg, troviamo il forte ed esperto Rocco Toce (CORLETO PERTICARA) che chiude 15° su 77 partecipanti, Michele Casella (TRECCHINA) che chiude 37°, Giacomo Lavacca (TORITTO) 43° e infine Vincenzo Giovanni Durante (CHIAROMONTE).

Bellissima esperienza contornata dal 9° posto assoluto nel trofeo delle regioni.

Il presidente dell’ASD Team Lucania al termine dell’evento: siamo contenti di come siano andate le giornate, forse si poteva fare meglio e puntare ad un risultato migliore, ma tutto sommato i ragazzi si sono divertiti e sono ancora più carichi per le prossime attività. Colgo l’occasione per fare i migliori auguri al nostro pilota Domenico Golia di Terranova di Pollino per la sua prossima esperienza alla guida delle Mitjet, Team Lucania fa il tifo per te!



Prossimo evento 19/05/2024 a Margherita di Savoia (FG) per la 3^ prova dle campionato regionale Puglia e Basilicata e subito dopo 25/26 Maggio saremmo a Messina con Squadre per la 3^ gara del Campionato del mondo endurance!