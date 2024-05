Nel maestoso palazzetto Kioene Arena di Padova si è disputata la competizione Open League in cui hanno preso parte 1237 atleti che si sono sfidati e dati battaglia su 6 tatami.

La santarcangiolese Orsola D’Onofrio dopo la conquista del titolo italiano nella classe U21 ad Ostia, si conferma in terra veneta senza deludere le aspettative che la vedevano favorita alla vigilia.

Dopo questo strepitoso risultato, scala la vetta del ranking mondiale posizionandosi al primo posto per la partecipazione ai prossimi mondiali che si terranno proprio in Italia.

Jesolo infatti ospiterà dall'8 al 13 ottobre il 13esimo Campionato del Mondo Giovanile di Karate.

La cronaca della gara vede Orsola affrontare al primo incontro la padrona di casa la padovana Sarah Trovo punteggio 23,30 rispetto i 21,10.

Il secondo match è contro la bresciana Erika Maestri, la lucana supera con il punteggio di 24,80 la diretta antagonista.

La finale di pool se la gioca contro Miriam Mugnani il punteggio è ancora a favore della D’Onofrio 24,90 a 22,80

In finale incontra la romana De Gabriella De Gregorio il punteggio è di 25 a 23,70 per l’atleta del Karate D’Onofrio.

Il podio vede quindi il gradino più alto per la santarcangiolese Orsola D’Onofrio, argento per la romana della sportiva Tevere De Gregorio Gabriella, bronzp pari merito per la milanese Mugnami Miriam del Master Rapid e la trevigiana Giulia Marchetti dello Sport Target.