Faranno tappa a Crotone gli studenti-atleti lucani che partecipano al progetto "THE GAME IS OTHER", una iniziativa promossa all'interno del Programma G.A.M.E. – FPG 22, sotto il patrocinio dell'Unione Province d'Italia e cofinanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo programma mira a favorire l'inclusione sociale e la pratica sportiva nei territori interni grazie alo sport come strumento di aggregazione e benessere psicologico.

La partenza è prevista da Policoro il 26 maggio per poi partecipare alla cerimonia di apertura e alla giornata di competizioni di atletica leggera dei Giochi Interprovinciali dell’Antico Magna Grecia- Area sud il 27 maggio.

In Basilicata il progetto è guidato dalla Provincia di Matera con il supporto dell'UPI per la promozione e diffusione delle attività in tutto il territorio provinciale. Le azioni coinvolgeranno attivamente le comunità locali, le scuole e le associazioni per garantire un impatto positivo e duraturo sulla inclusione sociale e lo sviluppo individuale attraverso lo sport e la condivisione di valori positivi.

Gli altri partner sono: l’Asd Associazione Sportiva Dilettantistica Riva Dei Greci; l’Istituto professionale alberghiero di Marconia, plesso dell'IIS Fortunato di Pisticci; Ability Form Servizi sulle Abilità; Ombre Meridiane Cooperativa Sociale; Omnia Menits Centro Studi E Formazione Di Promozione Sociale.

La prima fase del progetto prevede l'organizzazione di attività sportive settimanali nei territori interni della provincia, con l'utilizzo di "giochi di strada" e "feste di quartiere". Queste iniziative coinvolgeranno tutti per promuovere l'aggregazione tra coetanei attraverso il basket, la pallavolo, lo yoga all'aperto e sentieri sensoriali. La fase successiva consisterà nell'organizzazione di feste di quartiere, con sfide sportive e attività di socializzazione per coinvolgere ulteriori partecipanti.

La seconda fase mira a promuovere uno stile di vita sano, combinando sport e benessere psicofisico attraverso attività di formazione e sviluppo di politiche scolastiche incentrate sul movimento e l'alimentazione corretta. Le iniziative coinvolgeranno gli studenti dell'Istituto professionale partner del progetto, con l'obiettivo di illustrare i benefici di una corretta alimentazione sul benessere fisico e mentale, culminando in un evento "Game Chef" che promuoverà l'interazione intergenerazionale.

Le attività previste dal progetto si concluderanno il 31 dicembre 2024.