Il Melfi ritorna in Eccellenza dopo due anni, conquistando il titolo del campionato cadetto lucano grazie al gol di Lamatrice nella vittoria in trasferta contro Lagonegro. Sotto la guida del mister Astudillo, la squadra raggiunge la promozione con una giornata d'anticipo, accumulando 69 punti grazie a 22 vittorie, 3 pareggi e soli 2 sconfitte. Dopo la vittoria nella Coppa Italia, il Melfi aggiunge il titolo di Promozione lucano al suo palmarès.



Nella ventisettesima giornata, il Real Chiaromonte vince contro l'Atella in una partita ricca di gol, con una doppietta di Fanelli, Tuzio e Cavallo che porta la squadra alla vittoria per 4-3, consolidando la loro posizione nella lotta per evitare la retrocessione.



La classifica attuale vede il Melfi al primo posto con 69 punti, seguito da Avigliano con 64 e Likos Tolve con 55. Lagonegro si trova al quarto posto con 49 punti, mentre Montalbano e Pietragalla seguono da vicino con 48 e 41 punti rispettivamente. La situazione si fa avvincente con le squadre coinvolte nei play-out per evitare la retrocessione, con il Maratea che si trova al penultimo posto con 19 punti, mentre l'Atella chiude la classifica con 17 punti.



Nel prossimo incontro tra Maratea e Chiaromonte si deciderà la griglia definitiva dei play-out, mentre Lagonegro, Likos e Avigliano si qualificano per i play-off nonostante una sconfitta casalinga.



Classifica

Melfi 69

Avigliano 64

Likos Tolve 55

Lagonegro 49

A. Montalbano 48

Pietragalla 41

Scanzano 38 (-2)

Marmo platano 33

Viggiano 33

Corleto 31

Miglionico 26

Real Chiaromonte 21

Viribus Potenza 20

Maratea 19

Atella 17

Real Senise ritirato