Dopo il recente successo di presenze con la Granfondo del Vulture su strada, Rionero in Vulture vuole confermarsi una vera “roccaforte” nel panorama delle due ruote anche con la riproposizione della Marathon del Vulture programmata per domenica 23 luglio.



L’UCD Rionero Il Velocifero auspica il pieno successo della settima edizione, il giusto premio per uno sforzo organizzativo non indifferente tenuto conto di quanto è stato fatto per la Granfondo su strada. L’intento della Marathon è quello di attirare i partecipanti e far ammirare loro la bellezza del passaggio del percorso lungo le cantine di Barile, pedalando sulle pendici del Monte Vulture, un antico vulcano inattivo tra gli intensi profumi e la frescura dei suoi boschi.



Due percorsi nuovi di zecca: il lungo di 47 chilometri con 1470 metri di dislivello che compie il giro dei Laghi di Monticchio e il corto di 30 chilometri con 800 metri di dislivello ed entrambe le competizioni rientrano, per il secondo anno di fila, nel circuito interregionale Bicinpuglia tra Basilicata e Puglia sotto l’egida Uisp.