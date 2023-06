La Regione Basilicata ha stanziato 400 mila euro a favore del CONI per sostenere il Trofeo Estivo 2023, manifestazione sportiva rivolta agli under 14 che si svolgerà a settembre nei territori della costa jonica lucana.



“Una vetrina internazionale per la Basilicata, ma soprattutto un momento di festa per lo sport del nostro Paese che coinvolgerà oltre 40 Federazioni e circa cinquemila atleti impegnati in 18 discipline, oltre agli accompagnatori” commenta l’assessore regionale alle Attività produttive, Michele Casino.



“L’evento, oltre a esaltare i valori positivi legati alle attività agonistiche a cui i nostri ragazzi devono continuare a ispirarsi, avrà importanti ricadute economiche sul territorio, in particolare sul versante della ricettività turistica” ha aggiunto il componente del governo regionale.



“Questa grande opportunità per la nostra regione – conclude Casino – si pone in continuità con la designazione di Potenza quale ‘Città Europea dello Sport’, ma anche con avvenimenti esclusivi che abbiamo vissuto di recente in Basilicata, tra cui Xcat World Championship 2023 a Pisticci”.