La Rappresentativa Under 15 si prepara al debutto alla 32ª edizione del Torneo Internazionale "Città di Cava de’ Tirreni”, in programma dal 6 al 10 giugno 2023 sui campi di Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Roccapiemonte e Mercato San Severino.



Già domani il gruppo dei ventidue calciatori classe 2008 convocati da Roberto Chiti si ritroverà al CPO “Giulio Onesti” di Roma per due giorni di lavoro sul campo prima di trasferirsi nel comune in provincia di Salerno. Martedì 6 giugno debutto contro la Turris (ore 16.30), mercoledì 7 seconda sfida del girone contro il Sorrento (ore 17.30) e infine giovedì 8 l’ultimo match di qualificazione contro la Salernitana (ore 17.30). Tutte le partite si giocheranno alla stadio “Ravaschieri” a Roccapiemonte, diretta streaming sul canale YouTube della LND.



Per la selezione LND si tratta della quarta partecipazione al torneo: all’eliminazione nella fase a gironi nel 2018 sono seguite una finale nel 2019 e una semifinale nel 2022, entrambe perse solo ai rigori.



Programma

2 giugno

Ore 13 Raduno c/o CPO “Giulio Onesti” Roma

Ore 16.30 allenamento



3 giugno

Ore 9.30 allenamento

Ore 16.30 allenamento



4 giugno

Ore 9 trasferimento Hotel Villa Al Rifugio (Via Gaetano Infranzi 5, Cava de’ Tirreni)

Ore 16.30 allenamento

Ore 21 incontro formativo psicologo dello sport



5 giugno

Ore 9.30 allenamento

Ore 16.30 allenamento

Ore 21 incontro formativo psicologo dello sport



6 giugno

Ore 16.30 Under 15 LND-Turris (stadio “Ravaschieri”)



7 giugno

Ore 17.30 Under 15 LND-Sorrento (stadio “Ravaschieri”)



8 giugno

Ore 17.30 Under 15 LND-Salernitana (stadio “Ravaschieri”)



9 giugno - Semifinali (stadio "Simonetta Lamberti")

10 giugno - Finale (stadio "Simonetta Lamberti")





Lista convocati e staff

Portieri: Tommaso Castaldi (Lascaris), Nicola Pio Ricci (Basso Molise Calcio), Alessandro Colaiuda (L’Aquila Soccer School)

Difensori: Lorenzo Rossi (Arci Pianazze), Tommaso Fiacchini (Arezzo), Lorenzo Manzinali (Ponte San Pietro), Claudio Pio Sofia (Lykos), Manuel Villa (Enotria), Cristian Frau (Simba), Tommaso Batassa (Tolentino)

Centrocampisti: Michelangelo Marzano (San Michele C. Virtus), Marco Martini (San Dona), Luigi Caputo (Urbetevere), Francesco Margiore (Blu Devils), Alessandro De Cortes (Savio), Andrea Scalici Academy (Panormus)

Attaccanti: Tommaso Braga (Brianza Olginatese), Samuele Calamita (Chisola), Flavio Ventola (Footballite Adelfia), Ciro Scarpato (Real Casarea), Alessandro De Rosa (Savio), Edoardo Reci (Volpiano)



Staff - Giovanni Guardini (capo delegazione), Massimo Piscedda (Coordinatore Tecnico), Alberto Branchesi (Coordinatore organizzativo/segretario Rappresentative Nazionali LND), Roberto Chiti (allenatore), Raffaele Rispo (vice allenatore), Savino Freda (allenatore dei portieri), Antonio Strazzeri (preparatore atletico), Giuseppe Bova (medico responsabile), Fabio Bernasconi (fisioterapista), Aldo Graudo (psicologo dello sport), Mauro Martorelli (segreteria), Nicholas Cicchetti (Match Analysis), Walter Ciolli (magazziniere).