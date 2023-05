L'i.i.s. Carlo Levi di Sant' Arcangelo, in rappresentanza della regione Basilicata è stata l’unica e prima squadra della Regione presente a Cervia per le fasi finali nazionali di Biliardo. I ragazzi che hanno portato in alto la bandiera della Basilicata e dei propri istituti sono: Briamonte Luca di anni 14, Briamonte Pietro anni 18 e, Marino Antonio anni 18, con quest'ultimo vice best player della manifestazione con un solo set di differenza rispetto al primo classificato. Presente anche il cordinatore regionale Vito Famiglietti. I ragazzi, nonostante esordienti in questa competizione hanno ben figurato tanto da ritrovarsi fuori dai giochi per un solo punto di differenza, risultando comunque primi del girone. Un vero peccato perché hanno fatto sognare ed hanno regalato enorme soddisfazione ad una intera regione, attraverso delle prestazioni che sono andate aldilà delle previsioni. La soddisfazione più grande però è certamente dell’ istruttore federale nazionale Dino Briamonte che ha allenato i ragazzi, consentendogli in poco tempo di diventare ottimi sportivi grazie anche alla collaborazione ed al supporto dell’Istituto Carlo Levi di Sant’Arcangelo presso il quale è stato installato un biliardo sportivo aderendo così al programma scolastico che ha consentito ai ragazzi partecipanti l’acquisizione dei crediti formativi per gli esami di stato. “Un ringraziamento alla preside Lucia Lombardo – ci tiene a sottolineare Dino Briamonte- per aver creduto a questa manifestazione ed in particolare anche al Prof. Maiolino Vincenzo per aver accompagnato i ragazzi in quel di Cervia, dove ne sono certo, ci rifaremo l'anno prossimo”.



Carlino La Grotta