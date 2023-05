Mentre la prima edizione della competizione femminile si avvicina alla conclusione con la finalissima tra Bari e Bologna (ore 15 a Solomeo, diretta streaming sul canale YouTube della LND), oggi pomeriggio prenderà il via l’ottava edizione del Torneo della Pace maschile riservato a compagini Under 16 provenienti da tutto il mondo: Budapest Honved FC (Ungheria), Dainava Alytus (Lituania), Dinamo Bucarest Academy (Romania), AGF Aarhus (Danimarca), Polish Soccer Skills (Polonia), RNK Split (Croazia), Rukh Lviv (Ucraina), Rush Soccer (U.S.A.), Vojvodina Novi Sad (Serbia), insieme alle italiane Perugia, Rappresentativa Nazionale Under 16 LND e Rappresentativa Regionale Under 16 Umbria.



Le 12 partecipanti in rappresentanza di dieci nazioni, suddivise in 3 gironi da 4 squadre ciascuno, si confronteranno in gare di sola andata da oggi fino a mercoledì 24. Dopo una giornata di riposo, si riprenderà a giocare venerdì 26 per le sei gare di Semifinale: le prime classificate di ciascun girone e la migliore seconda disputeranno la semifinale 1°/4° posto; le rimanenti due seconde classificate unitamente alle due migliori terze classificate giocheranno le semifinali 5°/8° posto; la rimanente terza classificata e le quarte classificate le semifinali 9°/12° posto. Domenica 21 Maggio alle ore 10 finalissima al “Migaghelli” di Santa Maria degli Angeli, preceduta alle 9 dalla finale per il 3° e 4° posto a Bastia. Le partite si giocheranno in due tempi di quaranta minuti ciascuno. Nella fase ad eliminazione diretta calci di rigore in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, solo nella finale 1° e 2° posto previsti anche i supplementari da dieci minuti ciascuno.



Il Torneo della Pace è il primo appuntamento ufficiale in questa stagione per la Rappresentativa Under 16 LND, reduce da due terzi posti nelle due edizioni disputate (nel 2019 e nel 2022). Dopo un percorso di tre stage di preselezione, tre raduni nazionali e due amichevoli contro Pisa e Lazio (una vittoria e un pareggio coi toscani nel doppio test a Tirrenia, successo per 3-1 contro i biancocelesti a Roma dieci giorni fa), la selezione guidata da mister Albanese, nel Gruppo B insieme a Dainava Alytus, Budapest Honved Fc e Vojvodina Novi Sad, arriva in Umbria con un gruppo composto da venti calciatori classe 2007 di proprietà dei club di Serie D e dei campionati regionali.



L’Under 16 debutterà alle ore 16 contro i serbi a Castel del Piano, domani e mercoledì appuntamento allo stesso orario rispettivamente contro i lituani (già avversari lo scorso anno nella semifinale persa ai rigori) a Magione e gli ungheresi a Bastia. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della LND.



Nella sede del ritiro ad Assisi debutterà il progetto “Educazione allo Sport” a cura del prof Aldo Grauso, psicologo dello sport delle Rappresentative LND. Grauso svolgerà delle valutazioni sulle dinamiche di gruppo della squadra che serviranno allo staff tecnico per avere una mappatura dei punti forza e le eventuali aree critiche sui cui lavorare. I macro obiettivi del progetto sono chiari: la promozione di una comunicazione emotiva dei ragazzi e la condivisione di un team bulding tra staff tecnico e squadra.





Programma

1ª Giornata - 22 maggio 2023 (ore 16)

Under 16 LND-Fk Vojvodina (Comunale “Menicucci” Castel del Piano)



2ª Giornata - 23 maggio 2023 (ore 16)

Dainava Alytus-Under 16 LND (Comunale di Magione)



3ª Giornata - 24 maggio 2023 (ore 16)

Under 16 LND-Budapest Honvéd Fc (Comunale “C. Degli Esposti” di Bastia)



Semifinali - 26 maggio 2023



Finali - 28 maggio 2023







Lista convocati

Portieri: Simone Gianfanti (United Riccione), Francesco Bochicchio (Chieri)

Difensori: Andrea Ferretti (Tau Altopascio), Matteo Camerlingo (Pol.Monteruscello), Andrea Petrolito (Palazzolo), Mattia Barizza (Liventina), Andrea Gipponi (Lumezzane), Rocco Di Venosa (Locri)

Centrocampisti: Andrea Bellingardo (Calcio Sicilia), Andrea Tracchia (Vastese), Giandomenico Capone (Cavese), Riccardo Iacoponi (Vigor Perconti), Alessio Chiaverini (Affrico), Valerio Massimo Battisti (Grifone)

Attaccanti: Gabriele Zanotelli (Vittorio Falmec), Francesco Leone (Sisport), Alessandro Di Giulio (Sa.Ma.Gor.), Marco Goffi (Voluntas Montichiari), Federico Arseni (Cavarzano Oltrardo Limana), Gabriele Fitto (Goleador Melendugno)



Staff - Alessandro Pica (capo delegazione), Alberto Branchesi (Coordinatore organizzativo/segretario Rappresentative Nazionali LND), Massimo Piscedda (coordinatore tecnico), Fabio Ferrari (segreteria organizzativa), Andrea Albanese (allenatore), Roberto Mantuano (vice allenatore), Roberto Cappelli (allenatore dei portieri), Antonio Strazzeri (preparatore atletico), Piergiorgio Andreani (medico/da 21 a 24 maggio), Robert Jakasovic (medico/ da 25 a 28 maggio), Lorenzo Brunelli (fisioterapista/da 21 a 24 maggio), Walter Verdi (fisioterapista/da 25 a 28 maggio), Nicholas Cicchetti (collaboratore tecnico), Giuseppe Agrestini (magazziniere)