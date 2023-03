Domenica di canottaggio sullo specchio d'acqua di Montecotugno a Senise. Il Comitato Puglia-Basilicata in collaborazione con il Circolo Canottieri lucani guidati da Massimiliano Tortorelli, hanno ospitato circa 100 atleti in gara per 7 società (tutte pugliesi più una proveniente dal Lazio). La gara era valevole per le qualificazioni ai campionati nazionali.

''Rilanciamo la disciplina del canottaggio qui a Montecotugno- ci ha detto Tortorelli- e lo facciamo anche grazie agli Open Day per far conoscere meglio questo mondo. Proprio ieri abbiamo ospitato alcuni studenti dell'Istituto di istruzione superiore ''Carlo Levi'' di Sant'Arcangelo. Inoltre in prospettiva agonistica abbiamo un progetto importante: il Trofeo Coni, con una gara nazionale, che si disputerà nel mese di settembre''.



lasiritide.it