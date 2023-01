Il Cairo è stato palcoscenico della Premier League Karate One del 2023, in cui hanno partecipato i migliori 32 atleti del mondo: l’atleta azzurra Terryana D’Onofrio conquista la finale per il bronzo.

Italia – Giappone è stata anche l’unica finale di Kata per il bronzo e protagonista di tatami Terryana D’Onofrio per l’Italia e Ono Hikaru per il Giappone.

La campionessa Assoluta Azzurra, nel match finale, si è misurata con l’atleta nipponica di Okinawa, già vicecampionessa Mondiale.

Durante le esibizioni, entrambe le Atlete, conosciutissime in campo internazionale, hanno presentato due kata formidabili.

La D’Onofrio, partita per prima con la cintura rossa (Aka), si è esibita con un definito Suparimpei dalla qualità tecnica ineccepibile e dalla potenza impressionante, senza mai peccare di imprecisione.

La Hicaru, con la cintura blu (Ao), le ha opposto un Papuren altrettanto impegnativo e forte.

Nella prestazione dell’atleta lucana si sono visti convergere freddezza e assoluta lucidità mentale, capacità tecniche infallibili, fatte di giuste pause e distanze, perfettamente ritmati negli spostamenti sul tracciato di esecuzione (embusen).

Anche l’atteso salto di chiusura ed il conseguente atterraggio non hanno lasciato dubbi sulla performance della D’Onofrio, da poco entrata a far parte della Polizia di Stato.

Convocata direttamente dalla Nazionale Italiana, porta a casa un invidiabile 5° posto che però accorcia, per via del punteggio ottenuto, le distanze dalla mitica armata nipponica.

A rappresentare quest’ultima la 31enne Ono Hicaru, Medaglia d’Argento nell’evento di Kata individuale dei Campionati Mondiali 2021 tenutisi a Dubai , negli Emirati Arabi.

Nonostante i 5 anni in più di esperienza, la notissima Atleta giapponese ha rischiato di dover cedere la vittoria, avendo riconosciuto subito l’incremento della crescita esponenziale dell’avversaria italiana.

A fine gara, in attesa del verdetto finale, sul volto della D’Onofrio, stampata la soddisfazione per la sua eccellente prestazione, contrariamente all’evidentissima agitata espressione della Hicaru, alla ricerca di un risultato in suo favore, che ottiene nel silenzio assoluto del palazzetto, che tanto racconta.

L’Italia Fijlkam del DT Luca Valdesi partecipa ad 8 finali e conquista tre medaglie da argento.