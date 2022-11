Una intera serata all’insegna della boxe, quella in programma sabato prossimo 3 dicembre al PalaLanera di Matera a partire dalle 17:30 ed organizzata da Pegasus Gym - Boxing Club “Team Panettieri”, con il patrocinio di Comune di Matera, FPI – Federazione Pugilistica Italiana e CSEN – Centro Sportivo Educativo Nazione di Basilicata. A grande richiesta, torna infatti il “Trofeo Città dei Sassi”, manifestazione da sempre attesa da chi pratica la nobile arte ma anche dai numerosi appassionati della stessa. Considerato uno sport da combattimento tra i più antichi e noti, richiede ai praticanti caratteristiche quali coraggio, forza, intelligenza e velocità ed è consigliatissimo anche in tenera età, perché idonea ad educare a fissare piccoli obiettivi per sé stessi, così da sentirsi grandi: il bambino, per sentirsi appagato nel raggiungimento degli obiettivi sportivi, non deve infatti vincere un torneo. Trattandosi inoltre di una disciplina sportiva senza dubbio dispendiosa dal punto di vista fisico, ma in grado di impegnare moltissimo anche la mente del bambino, richiedendo un’intensa concentrazione, ne deriva che la boxe migliora l’attenzione in classe del piccolo ed il suo risultato accademico. E la manifestazione in programma sabato, con ingresso gratuito, proverà ad esaltare in primis queste peculiarità del pugilato. Non a caso si comincerà con una serie di esibizioni di giovanissimi atleti, dando spazio anche allo sparring io (nuova competizione che riguarda l’ultima fascia del settore giovanile, ovvero gli allievi di 12 e 13 anni), alla boxe in carrozzina e a quella femminile, per poi chiudere con veri e propri incontri.