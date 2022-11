“Per la prima volta, anche nel nostro territorio, si è tenuta una competizione di skiroll: che da noi si pratica da diversi anni, in quanto completare allo sci di fondo, e adesso si sta diffondendo molto anche nei periodi in cui c’è mancanza della neve. Inoltre lo skiroll può essere portato ovunque, basta disporre di un buon asfalto”.

È giustamente soddisfatta Iole Esposito, presidente del locale Sci club, per il grande successo ottenuto dal primo “Trofeo Skiroll Rotonda”, valido per l’assegnazione dei titoli di campione regionale Sprint skiroll in tecnica libera e inserito nel calendario federale del Comitato FISI Calabro Lucano.

La competizione, organizzata dallo stesso Sci club Rotonda, era aperta a tutte le categorie - U8 m/f , U10 m/f, U12 m/f, U14 m/f, U16 m/f, GSM e GSF - ed ha rappresentato l’ultima gara del circuito di skiroll ed ha visto darsi battaglia gli atleti, anche in preparazione alla stagione invernale di sci nordico.

Hanno partecipato: lo Sci club Rotonda, che ha fatto gli onori di casa, lo Sci club Terranova di Pollino, e, dalla Calabria e dall’Abruzzo, sono arrivati, rispettivamente, lo Sci club Montenero (Cosenza) e lo Sci club Barrea (Aquila).



“Purtroppo - sottolinea ancora la presidente del club rotondese, nonché consigliere tecnico del Comitato Calabo Lucano (CAL) - per effetto dei cambiamenti climatici, le stagioni sciistiche si stanno contraendo sempre di più, per cui, questa nuova disciplina può di sicuro rappresentare un volano per la nostra attività. In proposito, dovrà essere sciolto un nodo dalla Federazione poiché ci sono problemi per la mancanza di una regolamentazione stradale. Visto il seguito che sta avendo lo skiroll, sono certa che il Consiglio interverrà poiché ormai è diventata una disciplina a sé e non più un gradino sotto il fondo. Collegata, ripeto, inevitabilmente al fondo poiché praticata dai fondisti anche in caso di mancanza di neve”.

La manifestazione, alla quale erano presenti il tecnico federale Tommaso Tamburro, responsabile per il Centro Sud, e la consigliera nazionale Bianca Zupi, è stata disciplinata dal regolamento tecnico federale (sezione skiroll) e, dell’Agenda degli sport invernali, per quanto concerne le procedure comuni alle discipline federali e alle specifiche condivise con lo sci di fondo.

“Ringrazio Tommaso Tamburro, responsabile per il Centro Sud - conclude Esposito - che non era mai stato a Rotonda, per questo ha voluto presenziare all’evento ed è rimasto molto colpito dal territorio e dalle strutture. Con lui abbiamo messo in cantiere anche diversi progetti per il futuro. E ringrazio anche Bianca Zupi in quanto, questa di Rotonda, è stata la sua prima uscita da consigliera federale”.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it



I vincitori 1° “Trofeo Skiroll Rotonda”, divisi per categorie maschili e femminili





SUPER BABY F:Giada Fratta, Sci club Rotonda

SUPER BABY M: Giovanni Lufrano, Sci Club Terranova di Pollino

BABY F: Gloria Mastrolorenzo, Sci club Rotonda

BABY M: Vincenzo Tufaro, Sci Club Terranova di Pollino

CUCCIOLI F: Laura La Valle, Sci club Rotonda

CUCCIOLI M: Paride Pataro, Sci Club Rotonda

RAGAZZI F: Agnese Poggese, Sci Club Terranova di Pollino

RAGAZZI M: Pietro Caprara, Sci Club Terranova di Pollino

ALLIEVI F: Antonia Chiarello, Sci Club Montenero

ALLIEVI M: Francesco Loria, Sci Club Montenero

GIOVANI M: Gianluigi Gualtieri, Sci Club Montenero

SENIOR F: Dafne De Vito, Sci Club Barrea

SENIOR M: Tommaso Tamburro, Sci Club Barrea