I piloti del Campionato Italiano Formula Challenge ACISPORT 2022 hanno bene in mente quanto sia determinante per la corsa al titolo tricolore la prossima e penultima sfida della stagione: il 5 e 6 novembre prossimi si corre, sul tracciato del miniautodromo “Pista Fanelli” di Torricella, in provincia di Taranto, il 4° FC Mare e Motori, organizzato dall’ASD La Fenice in collaborazione con Basilicata Motorsport.







Sul singolare tracciato posizionato con vista panoramica sullo Jonio - quanti circuiti in Italia possono vantare una magnifica vista sul mare come quella che sfoggia il circuito pugliese? - l’attenzione è puntata sui 1350 mt del percorso “tecnico, con un tratto tortuoso ed uno veloce – spiega il direttore di gara Carmine Capezzera- e con la particolarità di una pendenza altimetrica che rende accattivante la prova per piloti e macchine”.







Nel 2021 a vincere la corsa è stato il lucano Antonio Lavieri, portacolori della scuderia Policoro Corse, a bordo di una Elia Avrio St 09. Su questo circuito è richiamato il brindisino Cosimo Salonna, campione Italiano in carica, ed è attesa la partecipazione della campana Giulia Candido, detentrice del titolo tricolore femminile, rientrata in corsa dopo un periodo di fermo.







L’appuntamento in terra di Puglia, non richiamerà soltanto i candidati al massimo campionato, perché aperto alla partecipazione di tutti i tipi di auto da corsa Aci Sport (formula, prototipi, speciale slalom, E1, Gt, rally, minicar, racing start, storiche ed attività di base) che abbiano regolare licenza.







Le iscrizioni al “Mare e Motori” sono aperte e potranno essere effettuate mediante la procedura online nell’area riservata ai piloti sul sito www.acisport.it. Ulteriori informazioni sulla gara sono disponibili sulla pagina Facebook Pista Fanelli.