Il Comitato Territoriale Uisp di Potenza presenta “Bici in Sasso 2022”, manifestazione in collaborazione con l’asd Cicloamatori Oppido Lucano, Lupus Bike Basilicata e E-bike tour Appenino Lucano con il patrocinio del Comune.

L’evento è in programma domenica 16 ottobre con il ritrovo fissato alle ore 10.30 in piazza del Popolo a Sasso di Castalda. I partecipanti avranno la possibilità di attraversare le vie della città in una giornata all’insegna del divertimento e del movimento. La partecipazione è gratuita ed è fortemente consigliato l’uso del casco.

«In questo periodo storico di crisi energetica, promuovere l'utilizzo della bicicletta assume un significato particolarmente profondo. Come Comitato territoriale di Potenza abbiamo condiviso con piacere la scelta della nostra affiliata di organizzare insieme Bicincittà a Sasso di Castalda. Personalmente è una doppia soddisfazione questa manifestazione perchè vivo in questa splendida realtà e ritengo importante che una data del circuito nazionale Uisp si tenga in questo luogo magico. Il nostro borgo, grazie al paesaggio naturale incontaminato, al caratteristico centro storico e all'affascinante sistema di ponti tibetani, da qualche mese è entrato nell'esclusivo circuito delle Bandiere Arancioni del Touring Club. Iniziative come questa assumono un ruolo fondamentale per la promozione di un centro che ha appena conseguito un marchio di qualità turistico molto ambito», ha commentato il vice presidente Uisp Potenza, Giovanni Sapienza.

Soddisfatto anche il presidente dell’asd Cicloamatori Oppido Lucano, Pasquale Di Grazia, il quale ha dichiarato: «Da 25 anni la nostra associazione è impegnata sul territorio con l’intento di valorizzare l’attività sportiva tramite la bicicletta. Nel tempo siamo diventati un punto di riferimento per tanti appassionati della bicicletta anche dei paesi limitrofi ad Oppido lucano, infatti la nostra realtà conta iscritti da tutto il circondario dell’Alto Bradano. Crediamo che pedalare può migliore noi stessi, ma anche il mondo che ci circonda perché la bicicletta è uno strumento di benessere, esplorazione e conoscenza. Inoltre può avere il potere di influenzare la qualità della nostra vita sociale, portando cambiamenti profondi per la collettività. La sinergia creatasi con UISP ormai è solida e consolidata nel tempo. In questo anni infatti abbiamo proposto insieme diverse iniziative al fine di promuovere i territori più significativi della regione. Quest’anno, oltre ad essere impegnati nei campionati mountainbike interregionali organizzati dalle varie federazioni regionali, organizziamo insieme con Uisp Potenza la manifestazione “Bicincittà” in un piccolo comune della provincia di Potenza del Parco nazionale dell’Appennino lucano».