Nuovo importante colpo di mercato per il Lavello, che si è assicurato il centrocampista classe ‘89 Gennaro Acamporta, ex Afragolese e Nola che nella sua carriera ha giocato nei professionisti e vanta una lunghissima esperienza in Serie D e, in Basilicata, aveva già militato nel girone H anche con Picerno (2015), Potenza (2012/13) e Matera (2008/09).

In passato, il calciatore napoletano ha indossato anche le casacche di: Avellino, Monza, Rieti, Turris, Pavia e San Tommaso.

In Serie C, invece, ha giocato con: Ischia Isolaverde, Monza, Paganese, Ascoli, Isola Liri (C2) e Valle del Giovenco.

Domenica prossima i lucani che, nel preliminare, hanno appena eliminato il Casarano ai rigori, nel primo turno di Coppa Italia se la vedranno ancora con una compagine salentina, in quanto ospiti al “San Giovanni Paolo II” del Nardò dell’ex Francavilla Nicola Ragno, che, a sua volta, ha avuto la meglio sul Martina sempre dagli undici metri dopo la parità al termine dei 90 minuti.



Gianfranco Aurilio

Laasiritide.it