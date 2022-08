Il Potenza Calcio comunica che l'allenamento previsto per domani, 13 agosto alle ore 10 presso lo stadio A. Mancinelli di Tito (PZ), sarà effettuato insieme al FBC Gravina (Serie D), impegnato in loco nel ritiro pre stagionale.



Settore Giovanile. Annullato stage Under 15



Il Potenza Calcio comunica che è stato annullato lo stage Under 15 previsto per oggi al campo sportivo Principe di Piemonte.



Cordoglio scomparsa ex presidente Basentini



Il presidente Donato Macchia e l'intero Potenza Calcio esprimono il più sentito cordoglio per la scomparsa di Giovanni Basentini ex dirigente e poi presidente dal 1994 al 1997.



Alla famiglia e quanti lo hanno conosciuto la profonda vicinanza della società rossoblù.