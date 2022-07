La tradizione del fuoristrada a Paterno di Potenza non perde colpi di fronte a un Trofeo Mtb Città di Paterno arrivato quest’anno alla 16°edizione.



Paterno e il suo territorio sono tornati ad essere palcoscenico di una manifestazione di grande rilevanza, valevole per l’assegnazione del campionato regionale FCI Basilicata della specialità cross country, grazie al format riproposto dalla Loco Bikers, facendo registrare un buon successo tecnico e di partecipanti che ha pienamente tenuto fede alle aspettative della vigilia.



I bikers si sono impegnati a fondo su un percorso prevalentemente cittadino che si snoda sul versante est del paese, attraversando il centro storico, le colline adiacenti e il fiume Agri, con salite ripide, un impegnativo single track (passaggio singolo) fuoristrada, salti, curve insidiose, pendenze tutt’altro che morbide, discese veloci e una scalinata insidiosa.



Tra categorie giovanili, agonistiche e amatoriali si sono imposti all’attenzione Simone Gallitelli (GS Ciclistico Grottaglie) e Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano) tra gli esordienti primo anno, Mirco Sasso (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) e Federica Solimena (Lucania Bike Palazzo San Gervasio) tra gli esordienti secondo anno, Luigi De Vincenzo (PoliSportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) tra gli allievi primo anno, Luca Laguardia (Team Alto Bradano) e Dalila Langone (Loco Bikers) tra gli allievi secondo anno, Giuseppe Cassano (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) tra gli juniores, Simone Adinolfi (Team Bykers Viggiano) e Chiara Mazziotta (Team Bykers Viggiano) tra gli under 23, Antonio Lavieri (Loco Bikers) e Ilenia Matilde Fulgido (Cicloteam Valnoce) tra gli élite, Mara Parisi (UCD Rionero Il Velocifero) tra le master donna 1, Eleonora Cristina Valluzzi (Loco Bikers) tra le master donna 3, Giuseppe Sassano (Loco Bikers) tra gli élite sport, Francesco Mignoli (Bike&Sport Team) tra i master 1, Michele Guarnaccio (Team All Bike Ruvo di Puglia) tra i master 2, Francesco Petrizzo (Bike in Tour Vallo di Diano) tra i master 3, Donato Santarsiero (Loco Bikers) tra i master 4, Antonio Manolio (Heraclea Bike-Marino Bici) tra i master 5, Pasquale Marino (Heraclea Bike-Marino Bici) tra i master 6, Emilio Radesca (Bike in Tour Vallo di Diano) tra i master 7, Tommaso Barbaro (GSC Baser Dilettantistico) tra i master 8.



A consegnare le maglie di campione regionale FCI Basilicata il responsabile del settore fuoristrada Giuseppe Lombardi, il referente per il settore cicloturistico Maurizio Russo, il consigliere provinciale FCI Potenza Nicola Perciante, il coordinatore della struttura tecnica Prospero Di Dio e il referente per il ciclocross Michele Lavieri nonché responsabile tecnico della manifestazione.



Risultati e statistiche a cura di Mtbonline https://mtbonline.it/Risultato/1555/0-xvi-coppa-mtb-citta-di-paterno







I CAMPIONI REGIONALI FCI BASILICATA CROSS COUNTRY 2022



Esordienti primo anno uomini: Simone Gallitelli (GS Ciclistico Grottaglie)



Esordienti primo anno donne: Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano)



Esordienti secondo anno uomini: Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano)



Esordienti secondo anno donne: Federica Solimena (Lucania Bike Palazzo San Gervasio)



Allievi primo anno: Luigi De Vincenzo (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro)



Allievi secondo anno uomini: Luca Laguardia (Team Alto Bradano)



Allievi secondo anno donne: Dalila Langone (Loco Bikers)



Juniores: Gabriel Mileo (Team Bykers Viggiano)



Open uomini: Antonio Lavieri (Loco Bikers)



Open donne: Ilenia Matilde Fulgido (Cicloteam Valnoce)



Elite sport: Giuseppe Sassano (Loco Bikers)



Master 1: Giuseppe Fiorile (Loco Bikers)



Master donna: Eleonora Cristina Valluzzi (Loco Bikers)



Master 4: Donato Santarsiero (Loco Bikers)



Master 5: Antonio Manolio (Heraclea Bike-Marino Bici)



Master 6: Pasquale Marino (Heraclea Bike-Marino Bici)



Master 7: Francesco Rinaldi (Policoro Bike Cyclo Planet)



Master 8: Tommaso Barbaro (GSC Baser Dilettantistico)