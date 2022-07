Raffaele Nole sarà il capitano dei rossoblu anche nella prossima stagione: l’attaccante potentino classe ‘84, amatissimo dalla piazza, affronterà il quarto campionato consecutivo con il club sinnico che ha garantito al neo tecnico De Luca la permanenza del vero uomo-squadra, che lo scorso anno ha messo a segno 10 reti ed ha fornito una quantità industriale di assist ai compagni.

Della sua classe ha tratto giovamento soprattutto il bomber Croce, capace di mettere a segno 15 gol, che però non rimarrà in Basilicata poiché avrebbe espresso il desiderio di giocare vicino casa: tanto che, per lui, potrebbe profilarsi un ritorno nella Team Altamura.

La società, che sta valutando come sostituire il centravanti in partenza, ha intanto annunciato la conferma del difensore classe 2001 Di Ronza (foto in basso).



“Fc Francavilla - si legge in un post pubblicato sul profilo ufficiale social - è lieta di comunicare il rinnovo del contratto del calciatore Luca Di Ronza. Sarà la terza stagione che indosserà la maglia rossoblu, la scorsa stagione ha totalizzato 26 presenze con 3 goal”.

In precedenza, il sodalizio lucano, subito dopo l’annuncio di De Luca, aveva comunicato le permanenze anche degli idoli di casa Nicolao e De Marco.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it