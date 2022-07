Team Bykers Viggiano e Pro loco Campus Moliterno e in tandem per proporre il Trofeo Città del Canestrato di Moliterno domenica 10 luglio. Baby bikers dai 7 ai 12 anni attesi per disputare in mountain bike questa seconda edizione su un percorso interamente sterrato della lunghezza di 400 metri per G1-G2-G3 e 900 metri per G4-G5-G6 con l’aggiunta di una lievissima ascesa. Ritrovo alle 8:00 presso l’Oasi Bosco del Faggeto e inizio delle gare a partire dalle 10:00.



CAMPOMAGGIORE - È ormai in fase di avanzata organizzazione a Campomaggiore il Trofeo Città dell’Utopia curata in tandem dalla Motostaffette Potenza e dal sodalizio pugliese della Spes Alberobello. Le operazioni di ritrovo degli atleti, verifica licenze, e consegna numeri, sono programmate per domenica 10 luglio dalle 7:30 alle 8:50 in Piazza Zanardelli con partenza alle 9:20. La gara prevede la percorrenza di un circuito ondulato di 3,5 chilometri da ripetere 18 volte (17 giri agonistici più uno turistico) sul seguente tracciato: corso Umberto, via Spanocchi Quintilla, via Garibaldi, via Scotellaro, via Poveromo, via Gioacchino Cutinelli Rendina, via Generale Carlo Alberto Abbate, via Cavaliere Vincenzo De Marco, via Garibaldi, strada provinciale 13 di Castelmezzano sino all’incrocio con via Martiri del Lavoro, via Pagano e arrivo in corso Umberto I.



DARFO BOARIO TERME (LOMBARDIA) - Sabato 9 e domenica 10 luglio Darfo Boario Terme si veste con i colori della bandiera tricolore per ospitare elegantemente i Campionati Italiani Esordienti e Allievi. In questo fine settimana saranno impegnati 725 giovani corridori dai 13 ai 16 anni che si giocheranno le sei maglie tricolori in palio, tre al femminile (assegnate nella giornata di sabato 9) e altrettante al maschile (domenica 10). La rappresentativa regionale FCI Basilicata, sotto la direzione tecnica di Prospero Di Dio, sarà composta da Rocco Maria Orlando (Cicloteam Valnoce) e Alessandro Claps (Team Alto Bradano) tra gli esordienti secondo anno, Luca Laguardia, Luigi Giuratrabocchetti e Donato Gilio tra gli allievi. Tutte le competizioni dei Campionati Italiani Giovanili di Darfo Boario Terme saranno trasmesse in diretta streaming, una conferma fortemente voluta dal comitato organizzatore. Sarà possibile seguire in diretta su TeleBoario e su BICITV (TV, web e social) tutte le corse.