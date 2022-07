Per la prima volta la Sezione Arbitrale di Moliterno festeggia ben 4 promozioni di propri associati nei campionati nazionali. I tesserati promossi e che dalla nuova stagione andranno in giro per lo stivale sono: Antonio Cecchi e Roberto Rago, entrambi promossi come arbitri in CAN D (serie D), Angelo Macchia sempre in CAN D ma da assistente e, Roberto Fantini osservatore arbitrale alla CAN 5 (calcio a 5). Un risultato questo che da maggiore lustro ad una sezione che da sempre risulta tra le più attive nel formare arbitri di calcio in Basilicata.



Carlino La Grotta