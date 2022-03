Già priva di Silvestri e Maida (in panchina solo per onor di firma), cui si aggiungono Pace e Cuccarese neanche partiti per la Campania, l’Academy sfodera l’ennesima encomiabile prestazione di quest’ultimo periodo, cogliendo in casa di Secondigliano (98-58) la sua settima vittoria consecutiva. Con appena sette uomini a disposizione, la metà dei quali comunque in condizioni fisiche deficitarie ed in campo solamente per consentire la regolare disputa della partita, i ragazzi di Bochicchio una volta sul parquet si dimenticano completamente delle vicissitudini delle ore precedenti. Anche perché le mani sono subito caldissime dall’arco (saranno 18 alla fine le triple mandate a bersaglio) e la partita si incanala immediatamente (6-21) su binari favorevoli all’Academy, mai in difficoltà a dispetto delle rotazioni decisamente accorciate. Il vantaggio, infatti, raramente scende sotto le venti lunghezze di vantaggio ed anzi tocca in un paio di circostanze anche il +42, in attesa della sirena finale. Ci sono 33 punti e nove canestri pesanti per l’ultimo arrivato Alessandro Guzzon e 22 (record stagionale) per Max Leone, con Magusar e Ciambrone abili anche a coinvolgere i compagni, con rispettivamente 16 e 8 assist forniti.

In doppia cifra anche Kilian Riverol (17 punti e cinque triple), generosa come sempre la prestazione di Giovanni Mazzarelli in una serata che offre anche al giovanissimo Leo Serra l’occasione di assaggiare il parquet per una decina di minuti abbondanti.

Si chiude così al primo posto in coabitazione con Marigliano a quota 28 il girone B di una Academy ancora imbattuta nel 2022 ed ora attesa dalla seconda fase. I potentini, sulla base dei risultati maturati finora, partiranno dalla seconda posizione a quota 14 in compagnia di Mondragone e Mugnano, dietro solo a Casapulla (16). Al termine delle dodici partite in cui si affronteranno in gare di andata e ritorno solo le squadre provenienti dal girone A, la prima classificata sarà direttamente promossa in C Gold, mentre dalla 2^ alla 9^ si qualificheranno per i playoff con il palio un ulteriore posto nella categoria superiore.



Centro Sportivo Sedondigliano - Academy Basket Potenza 58-98 (16-28; 30-46; 45-71)

Centro Sportivo Secondigliano: Fato ne, Scudellaro, Georgoulis 4, Fusco 11, Sorge, Iommelli 16, Esposito 5, Amura, Cino 6, Esposito F. 12, Coppola, Baldares 4. All. Carrozzo

Academy Basket Potenza: Guzzon 33, Leone 22, Riverol 17, Ciambrone 12, Magusar 10, Mazzarelli 4, Serra, Maida ne. All. Bochicchio, Ass. Carta



Arbitri: Mezzacapo e Nacca